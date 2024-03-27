إصدار دليل الاستثمار في بورصة عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت بورصة عمان "دليل الاستثمار في بورصة عمان" وذلك في إطار جهودها وسعيها المستمر لتعزيز ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال، وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية.



وأشار المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، إلى أن أبرز المحاور التي شملها دليل الاستثمار هو التطرق في البداية إلى مزايا وحوافز الاستثمار في الأردن، ونبذة تاريخية عن سوق رأس المال الوطني وبورصة عمان، ومفهوم الاستثمار وأهم عناصر البنية الفنية والتشريعية في البورصة وسوق رأس المال الوطني، وإرشادات للبدء بالاستثمار في البورصة والخطوات اللازمة لبدء التداول في البورصة.



وأضاف أن الدليل يحتوي على أهم المعلومات التي يتوجب على المستثمر أن يعرفها ومنها ما يتعلق بحقوقه والبنود التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية مع الوسيط وإمكانية متابعة حركات تداوله من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى أهمية متابعة الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة من خلال موقع البورصة ومن خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.



كما تضمن الدليل معلومات تتعلق بأوقات التداول وعمولات التداول، وكيفية تصنيف الشركات في البورصة قطاعياً وحسب الأسواق، إضافة إلى الأرقام القياسية التي تحتسبها بورصة عمان والتـي تـدل علـى مسـتويات أسـعار الأسهم وتحدد الاتجاه العام للأسـعار، وتضمن الدليل أيضاً معلومات حول أهم الأنظمة الإلكترونية والتشريعات في بورصة عمان وفي سوق رأس المال الوطني.



كما تضمن الدليل نصائح للمستثمر تساعده في تحقيق أهدافه من الاستثمار وتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها عند اتخاذ قراره الاستثماري، وأهمها المحافظة على التنويع، وأن يطلع المستثمر على معلومات تتعلق باستثماره، وأهمية معرفة حقوقه، وأن لا يلتفت للشائعات، وأن يتابع المعلومات من خلال مصادرها الموثوقة.