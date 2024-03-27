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جامعيون لسد النقص في سائقي الترامواي بألمانيا

3/27/2024 3:06:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتدرب بنديكت هانه على قيادة مركبات الترامواي في شوارع نورمبرغ، في خطوة من شأنها أن تساعد هذا الطالب الجامعي على تكبد نفقاته الشهرية، مع المساهمة في سد النقص في السائقين في ألمانيا. يركز الشاب البالغ 24 عاما على لوحة القيادة، مظهرا براعة في التعامل مع المركبة ذات اللونين الأحمر والأبيض، تحت عين مدربه الساهرة. هذا العالم بعيد جدا عن حياته اليومية كطالب جامعي يتابع دروسه ليصبح عاملا اجتماعيا.
يقول الشاب في مركز التدريب التابع لشركة النقل في نورمبرغ: «إنه شعور رائع أن تكون كل هذه العربات خلفك».
ويتعين على هذه السلطة البلدية تعيين 160 سائقا جديدا كل عام لمركبات المترو والترامواي والحافلات مجتمعة، في حين يعاني قطاع النقل، على غرار الكثير من القطاعات المهنية في ألمانيا، من نقص حاد في العمالة. يقول مدير التوظيف والتدريب في شركة النقل في نورمبرغ هارالد روبن: «لن نحقق الهدف إلا إذا استغللنا كل الإمكانيات الموجودة».
لذلك، نشرت الوكالة عروض عمل تستهدف الطلاب، وتقدم وظائف بدوام جزئي تتوافق مع جداول الجامعة. وليست نورمبرغ في جنوب ألمانيا المدينة الوحيدة التي تستخدم هذه الاستراتيجية غير النمطية. ففي ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، تروج هيئة النقل المحلية لوظيفة طلابية «رائعة» تشمل اشتراكا مجانيا للسفر في جميع أنحاء المدينة. وفي مانهايم بغرب البلاد، أنشئت شراكة سميت «Drive and Study» («القيادة والدراسة») مع الجامعة المحلية للعلوم التطبيقية.

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