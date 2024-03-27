الملك تشالز سيحضر الأحد قداس عيد الفصح

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن قصر باكينغهام في بيان أن الملك تشالز الثالث الذي يتلقى حاليا علاجا من مرض السرطان، سيحضر الأحد قداس عيد الفصح التقليدي في ويندسور.
وسيتوجه صباحا إلى كنيسة القديس جورج في ويندسور مع الملكة كاميلا وأعضاء آخرين من العائلة المالكة. لكن وريث العرش الأمير وليام وزوجته كيت التي كشفت الجمعة عن إصابتها بالسرطان أيضا، سيغيبان عن القداس بعيدا عن عدسات الكاميرا مع أطفالهما.
وأعلن قصر باكينغهام مطلع فبراير أن الملك مصاب بالسرطان الذي تم اكتشافه خلال عملية أجريت له في البروستاتا قبل أيام قليلة وبدأ علاجه.
واستقبل أمس الأول ممثلين عن ديانات مختلفة في قصر باكينغهام. وأعلنت كايت أميرة ويلز الجمعة بدورها إصابتها بالسرطان، دون أن تحدد طبيعته وأنها بدأت العلاج الكيميائي.
وقال الملك إنه «فخور» بشجاعتها بعد أسابيع من التكهنات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بسبب غياب كايت علنا منذ عيد الميلاد. وبحسب وكالة «بريس اسوسييشن» البريطانية يتوقع أن يعود أمير ويلز إلى مهامه العامة بعد عطلة عيد الفصح وعودة أطفال الزوجين جورج وشارلوت ولويس إلى المدرسة.
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