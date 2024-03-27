Wednesday, 27 March 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك تشالز سيحضر الأحد قداس عيد الفصح

3/27/2024 3:06:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن قصر باكينغهام في بيان أن الملك تشالز الثالث الذي يتلقى حاليا علاجا من مرض السرطان، سيحضر الأحد قداس عيد الفصح التقليدي في ويندسور.
وسيتوجه صباحا إلى كنيسة القديس جورج في ويندسور مع الملكة كاميلا وأعضاء آخرين من العائلة المالكة. لكن وريث العرش الأمير وليام وزوجته كيت التي كشفت الجمعة عن إصابتها بالسرطان أيضا، سيغيبان عن القداس بعيدا عن عدسات الكاميرا مع أطفالهما.
وأعلن قصر باكينغهام مطلع فبراير أن الملك مصاب بالسرطان الذي تم اكتشافه خلال عملية أجريت له في البروستاتا قبل أيام قليلة وبدأ علاجه.
واستقبل أمس الأول ممثلين عن ديانات مختلفة في قصر باكينغهام. وأعلنت كايت أميرة ويلز الجمعة بدورها إصابتها بالسرطان، دون أن تحدد طبيعته وأنها بدأت العلاج الكيميائي.
وقال الملك إنه «فخور» بشجاعتها بعد أسابيع من التكهنات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بسبب غياب كايت علنا منذ عيد الميلاد. وبحسب وكالة «بريس اسوسييشن» البريطانية يتوقع أن يعود أمير ويلز إلى مهامه العامة بعد عطلة عيد الفصح وعودة أطفال الزوجين جورج وشارلوت ولويس إلى المدرسة.

MENAFN27032024000130011022ID1108029594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث