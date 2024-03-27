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تعليق البحث وإعلان وفاة 6 في انهيار جسر بالتيمور

3/27/2024 3:06:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات في بالتيمور تعليق عمليات البحث عن ستة أشخاص فقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في المدينة الأميركية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أن المفقودين الستة باتوا الآن يعتبرون في عداد القتلى.
وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحافي إنه «بناء على المدة التي استغرقتها عمليات البحث.. ودرجة حرارة المياه فنحن الآن لا نعتقد أننا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة».
وكشفت تقارير إعلامية عن انتشال جثة واحدة على الأقل، واستعانت فرق البحث والإنقاذ في بحثها عن المفقودين الستة في المياه بمسيرات ومروحيات وغواصين.
وسافر ضباط من مكتب التحقيق في سلامة النقل وهيئة الموانئ البحرية في سنغافورة، إلى بالتيمور لدعم التحقيق في حادث اصطدام، سفينة الحاويات التي كانت ترفع علم سنغافورة بجسر «فرانسيس سكوت كي» في بالتيمور فجر الثلاثاء مما أدى إلى انهيار الجسر.
وذكر البيان أن شركة إدارة السفن «سينيرجي مارين» أفادت بأن السفينة فقدت قوة الدفع قبل وقوع الحادث، ونتيجة لذلك فشلت في الحفاظ على المسار المطلوب واصطدمت بالجسر.
وأشار البيان إلى أن السفينة بحسب التقارير أنزلت مراسيها كجزء من إجراءات الطوارئ قبل اصطدامها بالجسر، مضيفا أنها كانت تحت قيادة نظام الإرشاد الملاحي وقت وقوع الحادث.

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