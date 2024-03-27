تعليق البحث وإعلان وفاة 6 في انهيار جسر بالتيمور

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت السلطات في بالتيمور تعليق عمليات البحث عن ستة أشخاص فقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في المدينة الأميركية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أن المفقودين الستة باتوا الآن يعتبرون في عداد القتلى.
وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحافي إنه «بناء على المدة التي استغرقتها عمليات البحث.. ودرجة حرارة المياه فنحن الآن لا نعتقد أننا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة».
وكشفت تقارير إعلامية عن انتشال جثة واحدة على الأقل، واستعانت فرق البحث والإنقاذ في بحثها عن المفقودين الستة في المياه بمسيرات ومروحيات وغواصين.
وسافر ضباط من مكتب التحقيق في سلامة النقل وهيئة الموانئ البحرية في سنغافورة، إلى بالتيمور لدعم التحقيق في حادث اصطدام، سفينة الحاويات التي كانت ترفع علم سنغافورة بجسر «فرانسيس سكوت كي» في بالتيمور فجر الثلاثاء مما أدى إلى انهيار الجسر.
وذكر البيان أن شركة إدارة السفن «سينيرجي مارين» أفادت بأن السفينة فقدت قوة الدفع قبل وقوع الحادث، ونتيجة لذلك فشلت في الحفاظ على المسار المطلوب واصطدمت بالجسر.
وأشار البيان إلى أن السفينة بحسب التقارير أنزلت مراسيها كجزء من إجراءات الطوارئ قبل اصطدامها بالجسر، مضيفا أنها كانت تحت قيادة نظام الإرشاد الملاحي وقت وقوع الحادث.
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