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صالح عاشور أتمنى من الجميع المشاركة الفعالة واختيار الأصلح والأكفأ من أجل الكويت

3/27/2024 3:06:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور مساء أمس الأول في مقره الانتخابي عددا غفيرا من الناخبين الذين توافدوا على مقره في الرميثية.
وقال مخاطبا الحضور: «شهر رمضان يحل فيه الخير والبركة، وتزامن هذا العام مع العملية الانتخابية التي تشجع أيضا على التزاور، وعموما نحن تواصلنا مع الناخبين وأبناء الدائرة لم ينقطع لأن ديواننا مفتوح على مدار العام».
وأضاف: «وأحب اشكر الحضور المتميز والتفاعل يزداد كلما اقترب موعد الانتخابات، سائلا المولى عز وجل التوفيق للجميع، متمنيا على الجميع المشاركة الفعالة من أجل اختيار الأصلح والأكفأ للكويت».

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