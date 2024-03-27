صالح عاشور أتمنى من الجميع المشاركة الفعالة واختيار الأصلح والأكفأ من أجل الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور مساء أمس الأول في مقره الانتخابي عددا غفيرا من الناخبين الذين توافدوا على مقره في الرميثية.
وقال مخاطبا الحضور: «شهر رمضان يحل فيه الخير والبركة، وتزامن هذا العام مع العملية الانتخابية التي تشجع أيضا على التزاور، وعموما نحن تواصلنا مع الناخبين وأبناء الدائرة لم ينقطع لأن ديواننا مفتوح على مدار العام».
وأضاف: «وأحب اشكر الحضور المتميز والتفاعل يزداد كلما اقترب موعد الانتخابات، سائلا المولى عز وجل التوفيق للجميع، متمنيا على الجميع المشاركة الفعالة من أجل اختيار الأصلح والأكفأ للكويت».
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