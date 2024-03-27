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محمد المهان سنكمل ما بدأناه في العامين الماضيين سواء متطلبات أهالي الخامسة أو الكويت بشكل عام

3/27/2024 3:06:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد المهّان انه سيكمل ما بدأه في العامين الماضيين سواء متطلبات أهالي الدائرة الخامسة أو الكويت بشكل عام، فأنا أمثل الحضري والبدوي والسني والشيعي، وكل هؤلاء إخواني وأنتمي لهم وهم ينتمون لي.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه أول من أمس لأبناء وأهالي الدائرة في منطقة مبارك الكبير، متقدما للحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، داعيا الله أن يعيده دوما على الكويت بالخير والأمن والأمان.
وأكد المهّان أن الكويت قبيلتنا، ويجب علينا ان نحرص عليها وأوصيكم وأوصي نفسي بعدم الرد على الإساءة بالإساءة، فقد تعرضنا لإساءات كثيرة خلال الفترة الماضية، ولكن سيكون ردنا على ذلك في يوم الاقتراع.

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