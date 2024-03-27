محمد المهان سنكمل ما بدأناه في العامين الماضيين سواء متطلبات أهالي الخامسة أو الكويت بشكل عام

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد المهّان انه سيكمل ما بدأه في العامين الماضيين سواء متطلبات أهالي الدائرة الخامسة أو الكويت بشكل عام، فأنا أمثل الحضري والبدوي والسني والشيعي، وكل هؤلاء إخواني وأنتمي لهم وهم ينتمون لي.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه أول من أمس لأبناء وأهالي الدائرة في منطقة مبارك الكبير، متقدما للحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، داعيا الله أن يعيده دوما على الكويت بالخير والأمن والأمان.
وأكد المهّان أن الكويت قبيلتنا، ويجب علينا ان نحرص عليها وأوصيكم وأوصي نفسي بعدم الرد على الإساءة بالإساءة، فقد تعرضنا لإساءات كثيرة خلال الفترة الماضية، ولكن سيكون ردنا على ذلك في يوم الاقتراع.
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