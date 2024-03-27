محمد الدوسري سنعمل في سبيل حقوقنا وحرياتنا وسنقدم تشريعات لاستقلالية القضاء وتعديل لائحة المجلس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الخامسة د.محمد مساعد الدوسري ندوته الانتخابية في منطقة الرقة، وقال الدوسري في كلمة له خلال الندوة: «تشرفت بكل أبناء الدائرة الذين غمرونا وحضروا وأشكرهم جزيل الشكر على تجشمهم العناء وألتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف للحضور».
وأضاف الدوسري: «كل رجل وامرأة في الشعب الكويتي ينتمون لأسر كان لها صولات وجولات في الدفاع عن هذه الدولة والدفاع عن مقدراتها وكل هذا الأمر يجعلنا لا نشعر بالخوف من المستقبل لأن المستقبل بيدنا ونحن سوف نغيره».
وذكر: «سأكون من أوائل من يقاتلون في سبيل حقوقنا وحرياتنا وأن نبقى شرفاء وأحرارا كما كنا، لم ننهزم».
وقال إن الخطاب العنصري لم ينتشر في أمة إلا ودمرها وهو خطاب مجرم، مبينا أن «الحكومة كانت متأخرة في مكافحة هذا الخطاب العنصري المدمر للنسيج الوطني الكويتي، وغير واعية أن الصمت المريب منها عن هذا الخطاب هو أمر مقلق».
وبين «هناك تشريعات كثيرة سنقدمها إن شاء الله حال وصولنا منها تعديل قانون استقلالية القضاء واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكثير من القوانين التي نرى أهميتها في المرحلة المقبلة».
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