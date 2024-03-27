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محمد الدوسري سنعمل في سبيل حقوقنا وحرياتنا وسنقدم تشريعات لاستقلالية القضاء وتعديل لائحة المجلس

3/27/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الخامسة د.محمد مساعد الدوسري ندوته الانتخابية في منطقة الرقة، وقال الدوسري في كلمة له خلال الندوة: «تشرفت بكل أبناء الدائرة الذين غمرونا وحضروا وأشكرهم جزيل الشكر على تجشمهم العناء وألتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف للحضور».
وأضاف الدوسري: «كل رجل وامرأة في الشعب الكويتي ينتمون لأسر كان لها صولات وجولات في الدفاع عن هذه الدولة والدفاع عن مقدراتها وكل هذا الأمر يجعلنا لا نشعر بالخوف من المستقبل لأن المستقبل بيدنا ونحن سوف نغيره».
وذكر: «سأكون من أوائل من يقاتلون في سبيل حقوقنا وحرياتنا وأن نبقى شرفاء وأحرارا كما كنا، لم ننهزم».
وقال إن الخطاب العنصري لم ينتشر في أمة إلا ودمرها وهو خطاب مجرم، مبينا أن «الحكومة كانت متأخرة في مكافحة هذا الخطاب العنصري المدمر للنسيج الوطني الكويتي، وغير واعية أن الصمت المريب منها عن هذا الخطاب هو أمر مقلق».
وبين «هناك تشريعات كثيرة سنقدمها إن شاء الله حال وصولنا منها تعديل قانون استقلالية القضاء واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكثير من القوانين التي نرى أهميتها في المرحلة المقبلة».

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