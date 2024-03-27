محمد المطير نسعى دائما لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير سعيه الدائم لخدمة الكويت وأهلها وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي بكل فئاته.
وقال المطير خلال الندوة النسائية التي اقامها مساء امس الاول في ديوانه تحت عنوان «إن الله لا يمل حتى تملوا» ان للشعب الكويتي متطلبات كثيرة سعى المجلس السابق لتحقيقها من خلال التنسيق النيابي ـ النيابي والنيابي ـ الحكومي، الأمر الذي ادى لإقرار العديد من القوانين التي تصب في تحقيق الصالح العام.
وزاد المطير بقوله: سنكمل ما بدأناه من خلال التعرف على هموم ومشاكل المواطنين والسعي في ايجاد الحلول المناسبة لها، مشددا على ان قضايا المرأة تحتل مكانة متقدمة في قائمة الأولويات.
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