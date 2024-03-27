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محمد المطير نسعى دائما لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي

3/27/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير سعيه الدائم لخدمة الكويت وأهلها وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي بكل فئاته.
وقال المطير خلال الندوة النسائية التي اقامها مساء امس الاول في ديوانه تحت عنوان «إن الله لا يمل حتى تملوا» ان للشعب الكويتي متطلبات كثيرة سعى المجلس السابق لتحقيقها من خلال التنسيق النيابي ـ النيابي والنيابي ـ الحكومي، الأمر الذي ادى لإقرار العديد من القوانين التي تصب في تحقيق الصالح العام.
وزاد المطير بقوله: سنكمل ما بدأناه من خلال التعرف على هموم ومشاكل المواطنين والسعي في ايجاد الحلول المناسبة لها، مشددا على ان قضايا المرأة تحتل مكانة متقدمة في قائمة الأولويات.

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