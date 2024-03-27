هاني شمس الانتخابات الحالية استثنائية والمجلس القادم سيكون مميزا وأحث الجميع على المشاركة الإيجابية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس مساء أمس الأول غبقة رمضانية في محافظة مبارك الكبير على شرف أهالي وناخبي الدائرة الخامسة، وتبادل شمس مع الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا ألله أن يعيده على الكويت وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وقال شمس في تصريح مقتضب على هامش الغبقة «الانتخابات هذه المرة استثنائية لأنها ستجرى في شهر رمضان المبارك، وأحث الجميع على الحضور والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم بالمشاركة واختيار النائب الذي يمثلهم».
وتوقع شمس أن يكون مجلس الأمة القادم 2024 من المجالس المميزة ويستكمل الخارطة التشريعية أو يأتي بشيء أفضل منها وأن يعمل لصالح الكويت، وعلى كل شخص أن يخرج إلى صناديق الاقتراع وعدم اليأس والإحباط وضرورة التمسك بالدستور والمجلس لأنه الذي يدافع عن حقوقنا وأي خلل حكومي يمارس المجلس دوريه الرقابي والتشريعي وتشريع القوانين ومنها تحسين مستوى المعيشة والقوانين التنموية والسياسية ونأمل أن يكون هناك استقرار».
MENAFN27032024000130011022ID1108029588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.