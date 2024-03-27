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هاني شمس الانتخابات الحالية استثنائية والمجلس القادم سيكون مميزا وأحث الجميع على المشاركة الإيجابية

3/27/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس مساء أمس الأول غبقة رمضانية في محافظة مبارك الكبير على شرف أهالي وناخبي الدائرة الخامسة، وتبادل شمس مع الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا ألله أن يعيده على الكويت وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وقال شمس في تصريح مقتضب على هامش الغبقة «الانتخابات هذه المرة استثنائية لأنها ستجرى في شهر رمضان المبارك، وأحث الجميع على الحضور والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم بالمشاركة واختيار النائب الذي يمثلهم».
وتوقع شمس أن يكون مجلس الأمة القادم 2024 من المجالس المميزة ويستكمل الخارطة التشريعية أو يأتي بشيء أفضل منها وأن يعمل لصالح الكويت، وعلى كل شخص أن يخرج إلى صناديق الاقتراع وعدم اليأس والإحباط وضرورة التمسك بالدستور والمجلس لأنه الذي يدافع عن حقوقنا وأي خلل حكومي يمارس المجلس دوريه الرقابي والتشريعي وتشريع القوانين ومنها تحسين مستوى المعيشة والقوانين التنموية والسياسية ونأمل أن يكون هناك استقرار».

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