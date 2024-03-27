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حمد العبيد كلنا أمل بوصول أغلبية إصلاحية تحقق طموحات الشعب وتعمل على تحسين مستوى المعيشة

3/27/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد غبقة رمضانية مساء أمس الأول في قاعة عبدالله المبارك بمنطقة الخالدية، وقال العبيد في تصريح على هامش الغبقة: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الجهود بإيصال أغلبية إصلاحية تسعى لرفعة وخدمة البلد».
وأضاف: «المواطنون يترقبون الانتخابات القادمة والمشهد القادم وكلنا أمل أن تصل أغلبية إصلاحية أكثر من الأغلبية التي كانت موجودة في مجلس 2023 حتى تحقق طموحات المواطنين وتلبي رغباتهم حتى ننهض بالكويت كويت المستقبل، لنستطيع توفير فرص عمل لأبنائنا وتوفير مدن إسكانية وتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله، فكل هذه هي تحديات تواجه المرشحين والنواب القادمين».

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