حمد العبيد كلنا أمل بوصول أغلبية إصلاحية تحقق طموحات الشعب وتعمل على تحسين مستوى المعيشة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد غبقة رمضانية مساء أمس الأول في قاعة عبدالله المبارك بمنطقة الخالدية، وقال العبيد في تصريح على هامش الغبقة: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الجهود بإيصال أغلبية إصلاحية تسعى لرفعة وخدمة البلد».
وأضاف: «المواطنون يترقبون الانتخابات القادمة والمشهد القادم وكلنا أمل أن تصل أغلبية إصلاحية أكثر من الأغلبية التي كانت موجودة في مجلس 2023 حتى تحقق طموحات المواطنين وتلبي رغباتهم حتى ننهض بالكويت كويت المستقبل، لنستطيع توفير فرص عمل لأبنائنا وتوفير مدن إسكانية وتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله، فكل هذه هي تحديات تواجه المرشحين والنواب القادمين».
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