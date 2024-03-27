حمدان العازمي ضرورة استقرار الساحة السياسية وعلى الحكومة القادمة مواكبة مخرجات الانتخابات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي غبقة رمضانية مساء أمس الأول تخللها افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الظهر، وقال العازمي في تصريح على هامش الغبقة: «نشكر جميع الحضور الذي تجشموا عناء الحضور، وجزاهم الله خيرا أبناء الكويت وأبناء الدائرة وأبناء العموم من قبيلة العوازم، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع».
وتوقع العازمي «أن تكون المشاركة في الانتخابات قوية خاصة في ظل تغيير توقيت الاقتراع من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية عشرة مساء، لافتا إلى ضرورة استقرار الساحة السياسية».
وأشار إلى أن «الكويت تخرج من أزمة وتدخل في أزمة مثل الضباط الذين استبعدوا من التخرج والخط الساخن وأخيرا شطب مرشحين من السباق الانتخابي، مبينا أن هناك تعمدا لافتعال الأزمات، والبلد لا يتحمل هذا الخلاف».
وشدد على ضرورة استقرار الساحة في الفترة المقبلة والتعاون لأن الناس ملت من الأزمات، وانعكاس هذا الخلاف، وعلى الحكومة القادمة أن تواكب مخرجات الانتخابات وتتعاون مع المجلس القادم». وشدد العازمي على «ضرورة احترام القضاء، بشأن شطب المرشحين ولكن سنطالب بتشريع يحد من هذا الأمر».
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