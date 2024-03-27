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حمدان العازمي ضرورة استقرار الساحة السياسية وعلى الحكومة القادمة مواكبة مخرجات الانتخابات

3/27/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي غبقة رمضانية مساء أمس الأول تخللها افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الظهر، وقال العازمي في تصريح على هامش الغبقة: «نشكر جميع الحضور الذي تجشموا عناء الحضور، وجزاهم الله خيرا أبناء الكويت وأبناء الدائرة وأبناء العموم من قبيلة العوازم، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع».
وتوقع العازمي «أن تكون المشاركة في الانتخابات قوية خاصة في ظل تغيير توقيت الاقتراع من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية عشرة مساء، لافتا إلى ضرورة استقرار الساحة السياسية».
وأشار إلى أن «الكويت تخرج من أزمة وتدخل في أزمة مثل الضباط الذين استبعدوا من التخرج والخط الساخن وأخيرا شطب مرشحين من السباق الانتخابي، مبينا أن هناك تعمدا لافتعال الأزمات، والبلد لا يتحمل هذا الخلاف».
وشدد على ضرورة استقرار الساحة في الفترة المقبلة والتعاون لأن الناس ملت من الأزمات، وانعكاس هذا الخلاف، وعلى الحكومة القادمة أن تواكب مخرجات الانتخابات وتتعاون مع المجلس القادم». وشدد العازمي على «ضرورة احترام القضاء، بشأن شطب المرشحين ولكن سنطالب بتشريع يحد من هذا الأمر».

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