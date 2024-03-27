التربية 60 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
رصدت وزارة التربية مبلغ 60 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة من إداريين ومعلمين للعام 2023. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان وزارة التربية ستقوم الأسبوع المقبل بمخاطبة المناطق التعليمية لإرسال كشوفات بأسماء الإداريين فقط المستحقين للمكافآت تمهيدا لمراجعتها والتدقيق عليها قبل صرفها من قبل القطاع المالي، مشيرة إلى انه بالنسبة للمعلمين سيكون تقييمهم نهاية العام الدراسي الحالي وستصرف لهم نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبل.
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