Wednesday, 27 March 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية 60 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة

3/27/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
رصدت وزارة التربية مبلغ 60 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة من إداريين ومعلمين للعام 2023. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان وزارة التربية ستقوم الأسبوع المقبل بمخاطبة المناطق التعليمية لإرسال كشوفات بأسماء الإداريين فقط المستحقين للمكافآت تمهيدا لمراجعتها والتدقيق عليها قبل صرفها من قبل القطاع المالي، مشيرة إلى انه بالنسبة للمعلمين سيكون تقييمهم نهاية العام الدراسي الحالي وستصرف لهم نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبل.

MENAFN27032024000130011022ID1108029585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث