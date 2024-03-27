بالفيديو الأمير لذوي الهمم استمروا في تحقيق الأهداف والغايات وحافظوا على ما وصلتم إليه من أعلى المستويات



الكويت بمختلف قطاعاتها المعنية ومنذ عقود من الزمن تهتم بذوي الهمم وتحرص على توفير الرعاية الكاملة لهمنوجّه المعنيين بشؤون ذوي الهمم

نحو تبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير رعاية صحية وإسكانية لهم

توفير فرص تعليمية وعملية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة ووضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم فضلاً عن توعيتهم وتثقيفهم الهاجري: نتواصل مع جميع الجهات الحكومية لطرح الآراء والاقتراحات الخاصة بذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في المجتمع



قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري.

وألقى صاحب السمو الأمير كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان، وفضله على كافة المخلوقات، ومنحه قدرة وإرادة لمواجهة التحديات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله ملء الأرض والسموات.

الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لنا في ليلة مباركة من شهر رمضان الكريم، أن نزور النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، لنهنئ بقدومه أبناءنا ذوي الهمم وأسرهم والقائمين على النادي وكافة المعنيين، سائلين الله في علاه أن يعيده على الجميع، وعلى وطننا الغالي وشعبه المخلص بالخير واليمن والبركات.

الإخوة والأبناء (ذوي العزيمة):

إن الكويت بمختلف قطاعاتها المعنية ومنذ عقود من الزمن تهتم بذوي الهمم، باعتبارهم مكونا أساسيا من نسيج مجتمعنا الكويتي، وتحرص كل الحرص على توفير الرعاية الكاملة لهم.. كما نحرص دائما على دعمهم ورعايتهم، وهذا واجبنا نحوهم، وحقهم علينا.

وتأتي زيارتنا، لنؤكد سعادتنا بلقائكم في داركم، ونوجه شكرنا لإدارة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين وكافة المعنيين، لما يقدمونه لأعضائه من اهتمام، توج بتحقيق إنجازات رياضية في عدد من المحافل الدولية، لاسيما فوز منتخب الكويت بـ (24) ميدالية متنوعة في بطولتي ملتقى الشارقة الدولي وفزاع الدولية الـ (15) لألعاب القوى للمعاقين، اللتين أقيمتا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وشكرنا موصول باسم (الكويت) لأسر أبطالنا الكرام، وللأبطال ذوي الإنجازات، الذين برهنوا بعزيمتهم وإرادتهم على قدرتهم على مواجهة التحديات، وجعلوا شعارهم «المستحيل ليس صعبا.. والإرادة لها أبطال»، فحققوا أهدافهم، وبلغوا المنال.

الإخوة والأبناء:

ستظل وصيتنا لأبطالنا ذوي الهمم هي «الاستمرار في تحقيق الأهداف والغايات، والمحافظة على ما وصلتم إليه من أعلى المستويات»، ونوجه المعنيين بشؤون ذوي الهمم في وطننا الحبيب نحو تبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير رعاية صحية وإسكانية لهم، وفرص تعليمية وعملية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة، ووضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم، فضلا عن توعيتهم وتثقيفهم.

وفي الختام،،،

ندعو الله تعالى أن يديم على أبنائنا التألق، وأن ينفع بهم وإنجازاتهم وطننا الغالي، ويديم عليه التميز، وأن يوفق الجميع إلى رفع شأنه ورخائه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،».

كما ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

الحضور الكريم:

صاحب السمو الأمير (حفظك الله ورعاك):

أنقل إليكم يا صاحب السمو تهاني وتبريكات جميع أبنائك وبناتك من المعاقين بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

صاحب السمو:

تعيش الكويت بقيادتكم الكريمة والحكيمة تطبيق جميع القوانين الشاملة في جميع الجهات الحكومية بدولة الكويت وبما أننا جزء من هذا المجتمع الكريم اختار الله لنا مختلف الإعاقات البصرية والحركية والسمعية، وطبقا لتوجيهاتكم السديدة فإننا نقول لك يا صاحب السمو سمعا وطاعة لما فيه المصلحة العامة لكويت الحاضر وكويت المستقبل.

صاحب السمو (حفظك الله ورعاك):

نؤمن ونعيش على أرض الكويت آباء عن أجداد فوجدنا العطاء الكثير من أسرة الخير أسرة آل الصباح الكرام، حفظهم الله ورعاهم جميعا، فأخذنا على عاتقنا أن نغرس حب هذا الوطن جيلا بعد جيل، وأن نقدم له الولاء بخدمته لرفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية.

سيدي حضرة صاحب السمو حفظك الله ورعاك،،

شاركت الكويت في الكثير من المحافل الدولية وطبقا لتوجيهاتكم السامية التي ترجمت من قبل الهيئة العامة للرياضة، والتي على ضوئها حصلت دولة الكويت على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للدورة 2024 وحتى عام 2028، تقديرا من الدول الآسيوية لما قدمته دولة الكويت من دعم لرياضة المعاقين على المستوى العالمي عامة وقارة آسيا خاصة.

كما حصل أبناؤك وبناتك على العديد من الميداليات المتنوعة الذهبية والفضية والبرونزية، ليكون أبناؤك وبناتك الرياضيون ضمن اللاعبين الذين سجلت أسماءهم ليكونوا ممثلين لبلدهم في أولمبياد باريس 2024م، آملين مستقبلا مضاعفة الإنجازات، وذلك لتطوير منظومة العمل الرياضي الخاص برياضة المعاقين، وذلك بفتح أفرع رياضية في جميع محافظات دولة الكويت للسماح لجميع المعاقين بممارسة رياضة المعاقين بكل سهولة.

صاحب السمو،،

يقوم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين بالتواصل مع جميع الجهات الحكومية والمشاركة في طرح الآراء والاقتراحات الخاصة بذوي الإعاقة وضرورة دمج المعاقين في المجتمع الكويتي ليقوم بدوره في خدمة الكويت في جميع المجالات المتاحة في مختلف الإعاقات، فمنهم من أصبح من المعاقين بروفيسور دكتور جينات طبية ومنهم من أصبح معلما بجامعة الكويت ومنهم من أصبح قياديا وكيلا لوزارة حكومية، ملبين نداء الوطن لخدمة دولة الكويت، ليثبتوا للجميع أنهم قادرون وعازمون على التغلب بفضل الله سبحانه وتعالى على إعاقتهم متحدين جميع الظروف مصرين على الدمج الحقيقي لأبنائك وبناتك أصحاب ذوي الإعاقة، كما يناشدون مستقبلا أن يكون لهم الدور الحقيقي باتخاذ القرار في إصدار القوانين الخاصة بذوي الإعاقة لتكون الكويت بيئة صالحة للمعاقين خلال الفترة المقبلة، وذلك لما يمتلكه أبناؤك وبناتك من المعاقين من الكفاءات المطلوبة.

صاحب السمو حفظك الله ورعاك:

في ختام كلمتي هذه وباسم جميع المعاقين، نعاهد الله ثم نعاهد سموكم الكريم أن نجعل الكويت نصب أعيننا، وأن نحافظ عليها، فهي ملاذنا الأول والأخير.

حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو، وأسال الله أن يحفظ الكويت تحت ظل قيادتكم الكريمة والحكيمة،،، اللهم آمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ثم تم عرض فيلم وثائقي حول إنجازات النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا، وقد رافق سموه في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.