تحديات وفرص المستقبل.. رؤية مستقبلية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عالم سريع التغيرات

منذ بداية القرن الحادي العشرين، أصبحت التكنولوجيا محوراً أساسياً في تشكيل مستقبل البشرية وتحقيق التقدم الشامل القائم على الاستدامة، وبرزت كقوة تدفع بالعالم إلى الأمام، وتسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت في الماضي تبدو بعيدة المنال. ومع اختراع الشبكة العالمية، بات استخدام الأدوات التكنولوجية في متناول الجميع، وشهد العالم تحولاً رقمياً كبيراً في مختلف المجالات، وأصبحت مواكبة هذه التطورات ضرورة للحكومات والشركات وحتى للأفراد.

وفي عصر يشهد تسارع التقدم التكنولوجي بوتيرة مذهلة، حقّقت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، إذ احتلت مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» في تقرير أصدرته «أورينت بلانيت للأبحاث»، واحتلت المرتبة العاشرة في «مؤشر التنافسية العالمية 2023»، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

الفرص والتحديات.. رحلة متجددة

مع كل تقدم تكنولوجي يظهر تحدٍ جديد، يتراوح في طبيعته ما بين تأثير التكنولوجيا في سوق العمل وتغييراته المستمرة، ومخاطر الأمن السيبراني والتحديات البيئية التي تنطوي على الاعتماد الكبير على التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الفرص تنشأ من استغلال التحديات، وتتجلى في تعزيز الابتكار وتحسين الجودة والكفاءة في مختلف المجالات.

وتبرز «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» كمنارة للتقدم والابتكار في مجال تطوير المعرفة، وتسعى إلى تمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتطوير قدرات الأفراد والمؤسسات. وتتبنى المؤسسة نهجاً يتمحور حول التمكين المعرفي لأفراد المجتمع، والإسهام في بناء جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومؤهل لقيادة دولة الإمارات نحو الصدارة العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن أطر مستدامة ومراعية للبيئة، مع التركيز على تعزيز التعليم الرقمي وتطوير الأساليب التعليمية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى المعرفة والموارد التعليمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، أطلقت المؤسسة «مركز المعرفة الرقمي»، المنصة المعرفية الرائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي في إطار شامل ومتكامل يسهم في سد الفجوة الرقمية والمعرفية العربية، ويعزز مكانة المحتوى العربي على الإنترنت. وأسهم المركز في بناء منصات معرفية شاملة تحتوي على ما يقرب من 200 ألف عنوان متنوع في مختلف المجالات، متيحاً منصة رائدة لتوفير الحلول الرقمية الشاملة والهادفة إلى إدارة اقتصاد المعرفة. ويستفيد من هذه المنصة أكثر من 25 مؤسسة وطنية عن طريق مشاركة المحتوى الرقمي وإتاحته من خلال نقطة وصول موحدة، لتثمر جهود المركز في بناء وتأسيس عدد من المكتبات المتخصصة لمؤسسات عريقة في دولة الإمارات.

جسور المستقبل

وفي ظل أهدافها الرامية إلى استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية، بادرت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور للمستقبل، من خلال مبادراتها المبتكرة والمستدامة، بهدف تعزيز مجالات تحديث المهارات واكتساب المعرفة الضرورية، والتي أصبحت أمراً حتمياً للتفوق في سوق العمل المتغير باستمرار. وتعد مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسسة، خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات التي تواجه الأفراد في سوق العمل، عن طريق تمكينهم من اكتساب المهارات الضرورية للتكيف مع التحولات السريعة في متطلبات العمل، وتوفير فرص الحصول على وظائف جيدة وإحراز التقدم الوظيفي.

وتعتمد المبادرة على مفهوم الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، حيث توفر برامج تعليمية متقدمة ومنصات تفاعلية عبر الإنترنت للمشاركين، للمساعدة في تطوير مهاراتهم الشخصية والرقمية والوظيفية. ولا تقتصر المبادرة على توفير التعليم فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز فرص الحصول على وظائف والاحتفاظ بها وإحراز التقدم الوظيفي، وإعداد جيل جديد من الموهوبين والمؤهلين لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تقارير تشير إلى احتمال فقدان ملايين الوظائف بسبب التشغيل الآلي بحلول عام 2030، وقلق العديد من الأفراد من عدم امتلاكهم المهارات اللازمة للحصول على عمل جيد الأجر. وعليه، يبدو جلياً أن زيادة التركيز على المهارات المستقبلية وتعلُّم المهارات الشخصية والقدرة على التكيف يجب أن تتصدر أولويات المؤسسات التعليمية، وهو ما تصبو إليه مبادرة «مهارات المستقبل للجميع».

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعتزم المؤسسة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الدول العربية، بهدف تمكين المزيد من الشباب من مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات في سوق العمل. وفي إطار المرحلة الأولى، تسعى المبادرة لتشمل 6000 متعلم من الدول العربية لقيادة النقلة النوعية على صعيد المهارات، وتطمح للوصول إلى مليون متعلم في السنوات المقبلة.

عالم أفضل

يجسّد نهج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ثقتها بالفرص التي يحملها المستقبل في طياته، وتتجلى هذه الفرص في عدة مجالات تستهدف تعزيز التعليم والابتكار وتحقيق التنمية الشاملة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف استراتيجية تعزز جودة الحياة وتسهم في بناء مجتمعات مستدامة.

ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، تسعى المؤسسة إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة في مجالات التعليم والبحث، وتركز على توسيع نطاق تعليم اللغة العربية واستخدامها من خلال الشراكات، مثل مذكرة التفاهم مع «أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات» و«EYouth».

وتسعى المؤسسة إلى تمكين الأجيال القادمة عبر تطوير المحتوى المعرفي وتوفير الأدوات والموارد التعليمية الحديثة. وتولي المؤسسة أهمية كبيرة لتوفير بيئة تشجع على تبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تنظيم المنتديات وورش العمل والفعاليات البحثية لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية.



وفي ظل التزام المؤسسة برؤيتها وتنامي تعاونها مع الشركاء والجهات المعنية، يبدو المستقبل أكثر إشراقاً للشباب العربي، في ضوء المبادرات والبرامج الرامية لرفدهم بالأدوات التي تتيح لهم تحقيق طموحاتهم وتقديم مساهمة فعّالة في تطوير مجتمعاتهم، متسلحين بالمهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، ودفع عجلة التطور المستدام.

قمة المعرفة.. نافذة على المستقبل

تعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أبرز الأحداث السنوية في المنطقة، حيث تجمع الرواد والمبتكرين وأصحاب الرؤى الشباب مع الخبراء وواضعي السياسات وصُنّاع القرار. وتمثل هذه القمة منبراً حيوياً لتبادل الأفكار والمعرفة، بهدف بلورة حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات، إذ يمهد الجمع بين التجارب المحلية والخبرات الدولية في هذه القمة الطريق لإنتاج مشاريع مؤثرة ومستدامة.

وفي الدورة الأخيرة من قمة المعرفة عام 2023، كانت مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة محوري الاهتمام، وناقشت دور مدن المعرفة في تبني واستيعاب التحولات الجذرية التي تحملها الثورة الصناعية الخامسة، مسلّطةً الضوء على تأثير التكنولوجيا في تغيير نماذج الأعمال التقليدية وبناء النماذج الاقتصادية المستقبلية. وجسّدت هذه الدورة الفكر الريادي الذي تنتهجه دولة الإمارات في مجال التطور التكنولوجي، وارتكزت على ترسيخ مفهوم الاستفادة من الفرص المتجددة لتجاوز التحديات المستجدة، وأكدت أن الإرادة والتعاون من أهم سُبل تحقيق مستقبل مشرق ومستدام، يسوده الازدهار والتقدم والعدالة الاجتماعية.

يتجلى في نهج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تركيزها على بناء عالم أفضل ومجتمعات مستدامة، وإرساء دعائم اقتصادات المعرفة. وتأخذ المؤسسة على عاتقها قيادة التحول نحو المستقبل المشرق، مجسدةً في مبادرتها المستدامة التفاني والابتكار والشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتضع المؤسسة أسساً قوية لبناء جسور نحو التنمية المستدامة والتعليم الرقمي وتحقيق التقدم الشامل، بتبادل الأفكار وبلورة الحلول الإبداعية التي تسهم في رفاه الأمم وازدهارها.