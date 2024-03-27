متحف اللوفر أبوظبي يستقبل أكثر من مليون زائر خلال 2023

استقبل متحف اللوفر أبوظبي أكثر من مليون ومائتي ألف زائر خلال عام 2023، بفضل سلسلة من الخطوات المهمة التي شملت تنظيم مجموعة من المعارض المتميزة، التي عززت مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، وارتفاع عدد الزيارات إلى متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، وتفاعل غير مسبوق مع البرامج التعليمية في المتحف.

ويمثل الزوار الدوليون 72% من إجمالي عدد الزوار، وقد جاءت غالبية الزوار من الأسواق الرئيسية التي تشهد نمواً مثل روسيا، والهند، وفرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وإيطاليا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، بينما كانت النسبة الباقية، وهي 28%، من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استقبل المتحف خلال العام الماضي أيضاً أكثر من 500 زيارة رسمية من شخصيات بارزة شملت العديد من رؤساء الدول، والوزراء، والسفراء، والفنانين العالميين، وعدداً من المشاهير المعروفين على مستوى العالم.



واعتباراً من 19 مارس 2024، حقق المتحف إنجازاً كبيراً حيث تجاوزت أعداد الزائرين 5 ملايين زائر منذ الافتتاح الكبير للمتحف، وهو ما يُعزِّز مكانته كمنارةٍ ثقافية غير مسبوقة في مستوى تميزها ومكانتها العالمية البارزة.

تأثير

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تأسس متحف اللوفر أبوظبي كجزء من واجبنا المتمثل في تقديم مؤسسات وتجارب ثقافية استثنائية لجميع المقيمين والزوار في الإمارة».



وأضاف «نحن فخورون برؤية التأثير الذي أحدثه هذا المتحف خلال سنواته الست، مع تزايد أعداد الزوار باستمرار مما يعكس قوة مجموعته، ومعارضه الخاصة، وبرامجه المجتمعية».

من جانبه قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «إنه لشعور رائع وملهم أن نشهد هذا النمو الملحوظ في عدد الزيارات، حيث يبرهن ذلك على الدور المحوري الذي يضطلع به متحف اللوفر أبوظبي في تسليط الضوء على المشهد الثقافي الثري والمتنوع في أبوظبي، حيث يدمج المتحف بين قوة التعاون المشترك والحوار بين الثقافات ليوفر لزواره نظرة متميزة على تنوع الحضارات والتقاليد الفنية».

وأضاف أن الاهتمام الكبير الذي أبداه زوار المتحف، والذي تجسد في إجمالي أعداد الزوار، إضافة إلى أسلوبنا الفريد في سرد القصص، يعكس التزامنا بتحقيق التميز في المشهد الثقافي العالمي.

وافتتح اللوفر أبوظبي خلال عام 2023 خمسة معارض استثنائية هي، «كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية»، و«حروف من نور»، و«كارتييه: الفنّ الإسلامي ومنابع الحداثة»، و«مغامرات عبر الكون» الذي أُقيم في متحف الأطفال، ومعرض «فن الحين 2023» الذي أُقيم في متحف اللوفر أبوظبي.

مقتنيات

وإلى جانب المعارض التي نظَّمها، فقد سعى المتحف إلى توسيع مجموعة مقتنياته من خلال عمليات الاستحواذ والحصول على أعمال فنية مُعارة حيث حصل من خلالها على مجموعة من القطع المميزة التي ساهمت في إثراء وتنويع الأعمال الفنية المعروضة فيه.

وكانت ساحات المتحف النابضة بالحيوية بمنزلة مساحة تعليمية ديناميكية عززت حب الفنون والثقافة في قلوب الزوار الصغار.

وقد أتاحت المبادرات الخاصة التي نظَّمها المتحف مثل «برنامج المتحف للمدارس» و«برنامج المتحف للجامعات» فرصة متميزة خاض من خلالها الطلبة تجربة تعلّم استثنائية، كما شجعَتهم على استكشاف المتحف واستمداد الإلهام من مجموعة مقتنياته الدائمة، وكذلك قيمه الأساسية، لإنشاء إسهاماتهم الفنية الخاصة.



ونفَّذ المتحف 31 برنامجاً ثقافياً، شمل العديد من الجلسات الحوارية، والعروض، والمهرجانات السينمائية، والاحتفالات التي تُقام بمناسبة بعض الأيام المميزة، إضافةً إلى التواصل مع الجماهير.