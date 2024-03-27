مهرجان عجمان للفلكلور ينطلق بنسخته الأولى 19 أبريل

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أعلنت كل من وزارة الثقافة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ورُواق عوشة بنت حسين الثقافي، عن إطلاق مهرجان عجمان العالمي للفلكلور الأول، تحت شعار «عجمان.. ثراء التاريخ والهوية»، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 21 أبريل المقبل، ضمن جهود الترويج للتراث والثقافة في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رُواق عوشة بنت حسين الثقافي بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وثمنت الدكتورة موزة غباش، رئيس رواق عوشة الثقافي، رئيسة المهرجان، جهود وتعاون وزارة الثقافة، ودائرة التنمية السياحية - عجمان في تنظيم المهرجان الذي يعكس تنوّع وثراء التراث الثقافي لعجمان، مشيرة إلى أن هذا الحدث النوعي يعد مناسبة متميزة ستسهم بشكل كبير في تعزيز وعي النشء والشباب بأهمية الفلكلور والتراث في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمعات.

وأضافت غباش أن المهرجان يوفر منبراً حيوياً ويتيح للشباب فرصة اكتشاف وتعلم تراثهم الشعبي من خلال العروض الفنية، والتقليدية المتنوعة التي تقدم خلال الفعالية، فضلاً عن أن استضافة التراث الإقليمي والعالمي في المهرجان تعزز التفاعل الثقافي بين الشعوب والفهم المتبادل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، وترتقي بفهمهم لأهمية التنوع في إثراء الحضارة البشرية وتعزيز السلام والتسامح بين الشعوب.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى السويدي، مستشار برامج ومشاريع مكتب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في وزارة الثقافة، أن المشاركة تهدف لتعزيز ممارسات حفظ وحماية التراث الثقافي واللغة العربية والهوية الوطنية، والتبادل الثقافي بين الشعوب، لافتة إلى أن المهرجان يعتبر منبراً لعرض التراث الثقافي المتنوع والفنون الشعبية من مختلف أنحاء العالم، التي تشكل الهوية الإنسانية المشتركة.

بدوره، أفاد عبدالعزيز المهري، ممثل دائرة التنمية السياحية في عجمان، بأن المهرجان يسهم في تعزيز تجربة الزائر والترويج للمعالم السياحية والثقافية في الإمارة، مشيراً إلى تطلع الدائرة الدائم نحو دعم الفعاليات الثقافية والفنية، بما يتواءم مع رؤية عجمان 2030.

من ناحيتها أكدت بدرية الحوسني، مدير مركز عجمان الثقافي الإبداعي، أن المهرجان يسهم في إبراز إمارة عجمان وتراثها.

من جهتها أشارت تحرير الأمير، الرئيس التنفيذي لشركة MTG المنظمة للحدث، إلى أن المهرجان يجمع بين الثقافات، ويوفر منصة لجميع أفراد المجتمع تتيح لهم التعرف والاطلاع على العادات والتقاليد التراثية الأصيلة في الدولة، فضلاً عن الاستمتاع بأجواء من المتعة من خلال مشاهدة الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

يتضمن المهرجان برنامجاً ثرياً وشاملاً، حيث يقدم باقة متنوعة من الحفلات الغنائية، والعروض الفلكلورية، والأمسيات الثقافية، وورش العمل، إضافة إلى معرض فني ومعرض المقتنيات القديمة، والمأكولات الشعبية، وعروض الأزياء الشعبية والمسابقات اليومية، علاوة على أكشاك للتسوق لمحبي التسوق.