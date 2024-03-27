زوارق الإمارات تتجه إلى فيتنام للمشاركة في ثاني جولات مونديال الفورمولا1



تستعد فرق الإمارات للمشاركة بقوة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 - 2024، والتي ستقام في مقاطعة كوي نون-بينه دينه، بفيتنام للمرة الأولى ابتداء من غد الخميس وحتى الأحد المقبل.

وتقام الجولة بمشاركة فرق الإمارات التي أحرزت نتائج متميزة في الجولة الافتتاحية من البطولة بأندونيسيا مطلع مارس الجاري، والتي فاز بها زورق "الشارقة 17" بقيادة روستي ويت وبرصيد 29 نقطة، فيما حقق زورق "فيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك مركز الوصيف برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق أبوظبي المركزين التاسع والثاني عشر عن طريق زورقيه "6"، و"5" على الترتيب.

وتنشد فرق الإمارات مواصلة تميزها وتحسين ترتيبها لمواصلة رحلة التألق في جولات بطولة العالم "الفورمولا1" هذا العام.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، على تحفيز لاعبي فريق "فيكتوري" قبل التوجه إلى "هانوي"، من خلال لقائهم مع أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري وأحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق "فيكتوري 3" ويوسف البستكي مدير فريق فيكتوري -أكس كات.

ويتطلع فريق فيكتوري، الذي يشارك بزورقين، الأول "فيكتوري 3" بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم، والثاني "فيكتوري 4" بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، إلى تحقيق نتائج متميزة تعكس قدرات وتحضيرات الفريق، الذي سجل تميزا في العام الماضي محققا المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم 2023، ونجح الفريق في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الأندونيسية في حصد 25 نقطة أهلت زورق "فيكتوري 4" لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العالمية 2024.

كما يسعى فريق أبوظبي إلى التعويض في الجولة الثانية من بطولة العالم وإحراز نتائج تحسن الصورة التي ظهر بها في الجولة الأولى من البطولة.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي، ناصر الظاهري مع المتسابقين ثاني القمزي والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي، بالإضافة للراديو مان الخاص بثاني جمعة القبيسي.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن شعار الفريق في الجولة الحالية هو عدم التفريط في أي نقطة من أجل حصد نقاط تؤهل فريق أبوظبي إلى العودة مجددا للمنافسة على لقب الموسم والظهور بالصورة القوية للفريق الذي حمل لقب البطولة 8 مرات من قبل.

وتبدأ الجولة غدا الخميس مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في المنافسة، ثم انطلاق تصفيات سباق أفضل زمن يوم الجمعة وتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي ثم انطلاق سباق السرعة بالنظام الجديد للبطولة يوم السبت، ولاحقا ينطلق السباق الختامي يوم الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز