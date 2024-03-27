اللجنة المنظمة تبحث آخر الاستعدادات لـ «عرس» الشباب الخليجي

تجتمع غداً الخميس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وذلك لبحث استعدادات انطلاقة الحدث، واستعراض تقارير اللجان، وأماكن المنشآت الرياضية المختلفة التي ستقام عليها جميع مسابقات الدورة. وتعمل اللجنة المنظمة للعرس الخليجي الأول للشباب، على توفير أعلى معايير التنظيم، بما يعكس الصورة المشرفة لدولة الإمارات في تنظيم أنجح التظاهرات الرياضية، وضمان إقامة المسابقات في ظروف مواتية، تساعد الرياضيين على التنافس في أجواء إيجابية، وتحقيق النتائج المرجوة، التي تسهم في تألق أبطال المستقبل بدول مجلس التعاون، وبروز نجوم جدد في مختلف الرياضات، وتستعرض مختلف اللجان العاملة، خلال الاجتماع، التقارير الخاصة بما تم إنجازه، حرصاً على الانتهاء من كل الترتيبات التنظيمية مبكراً، خاصة مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الحدث.



وإلى جانب استعدادات اللجنة المنظمة للحدث، تتكثّف تدريبات، وتحضيرات منتخباتنا الوطنية للحدث الخليجي للشباب، حيث يستعد رياضيونا، وفق البرامج والخطط المعتمدة من قبل الاتحادات المحلية، سواء في معسكرات محلية أم خارجية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، وتقديم أفضل العروض خلال المنافسات، وانتزاع الميداليات، وتشريف رياضة الإمارات في هذا المحفل الخليجي الكبير.

معسكر خارجي



وأوضح عوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات، أن استعدادات منتخبنا الوطني للناشئين لدورة الألعاب الخليجية الأولى، تتم بنظام التجمعات المغلقة، خلال العطلات الأسبوعية لتتوافق مع ظروف الدراسة والخدمة الوطنية. وأشار إلى أن البداية كانت بتجمع أول في مدينة العين أيام 19 و20 و21 يناير الماضي، وتلاه تجمع ثانٍ في عجمان أيام 2 و3 و4 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن هناك متابعة دائمة للاعبي «أبيض الطائرة» للناشئين من قبل الجهاز الفني الوطني، بقيادة المدرب إبراهيم المناعي، ومساعده محمد عتيق خلفان، خلال مشاركتهم مع أنديتهم في المسابقات والمباريات المحلية، لصعوبة توفر أي مباريات ودية مع أندية الدولة لانشغالها أيضاً، بمسابقات الموسم الجاري، وكشف عن تضمّن خطة إعداد المنتخب لمعسكر خارجي، خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل المقبل.

ونوه المنصوري بوجود مفاضلة بين أكثر من دولة لاحتضان المعسكر الخارجي، والأقرب حتى الآن إقامته في صربيا، ومن المنتظر أن يخوض خلاله المنتخب الوطني من 4 إلى 5 مباريات ودية، قبل أن يعود إلى الدولة ليدخل معسكراً مغلقاً حتى انطلاق منافسات مسابقة الكرة الطائرة في دورة الألعاب الخليجية.

وكشف رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الطائرة، أن القائمة الأولية لمنتخب الناشئين ضمت 18 لاعباً، وتم تقليص العدد إلى 16 لاعباً، وسيتم اختيار 14 منهم في نهاية المعسكر الخارجي، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية، وفقاً للائحة مسابقة اللعبة في الدورة، وأكد حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة عبد الله الدرمكي، على توفير الإمكانات كافة، لدعم خطة إعداد المنتخب.

وأشار إلى أنه سينضم إلى الجهاز الفني لـ «أبيض الطائرة»، خلال المرحلة المقبلة من التحضيرات، إحصائي، ومعد بدني، وطبيب، إلى جانب بقية أفراد الجهاز، وهم أحمد عباس مدير المنتخب، والمدرب إبراهيم المناعي، والمدرب المساعد محمد عتيق خلفان، وشدد على أن طموح الطائرة الإماراتية، المنافسة بقوة على المراكز الأولى في مسابقة اللعبة بالدورة، وتمنى ألا تشهد المرحلة المقبلة من الإعداد أي غيابات مؤثرة عن القائمة المختارة لتمثيل الدولة في الدورة.

والجدير بالذكر، أن قائمة اللاعبين الحالية في المنتخب الوطني للناشئين، تضم كلاً من يوسف درويش عبد الله، علي محمد صالح، يوسف موسي المازمي وراشد سعيد محمد (شباب الأهلي)، خالد محمود سيسي، خليفة محمود سيسي وعبد الله محسن مسعد «الوصل»، حمدان جمعة دريب وعلي خميس الفلاحي «العين»، علي بن حسين بن علي ويوسف قاسم يوسف «النصر»، محمد حسين البلوشي، وعبد الله محي «عجمان»، أحمد حسين مزاحم ومايد جاسم محمد السعدي «بني ياس»، وفيصل سلطان صقر «اتحاد كلباء».



محطات محلية وخارجية



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب المبارزة حالة الطوارئ القصوى بين صفوفه، وتم الاستقرار على اختيار 20 لاعباً ولاعبة يشاركون في الأسلحة الثلاثة «الفلوريه، والسابر، والإيبيه»، وهم: خليفة السويدي حمدان المرزوقي، محمد العبيدلي من الشارقة، روان البلوشي، «شباب الأهلي»، ودانة المسماري، نجود صلاح «الفجيرة»، سلطان العبري، هزاع العبري «أبوظبي للمبارزة»، عبد الله الكندي، راشد مبارك، أصيلة الزعابي «الفجيرة»، العنود الفلاسي، مريم علي «شباب الأهلي»، فارس البلوشي «الفجيرة»، عيسى الزرعوني «أبوظبي للمبارزة»، عبد الرحمن مبارك، الهيام البلوشي، حمدة التميمي، خديجة المسماري «الفجيرة»، هيا المحمود «أبوظبي للمبارزة».

ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة، ما بين أبوظبي ودبي والفجيرة، من خلال جرعات تدريبية متنوعة، تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل، ومعه الجهاز المعاون المكون من: البلغاري فيرجيل مارسيا في سلاح السابر، والروسي جورجي لمينوف في سلاح الايبيه، والإيطالي فابريسو دي روزا في الأسلحة الثلاثة لمرحلة البراعم (13، و15 عاماً).

وعبّر أسامة عادل عن تفاؤله بالفترة المقبلة والمشاركات المختلفة، والتي من ضمنها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، قائلاً: «هناك خمس محطات مختلفة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قبل الدخول في المعترك الخليجي الأول، وهذه المحطات ما بين بطولات محلية وتصفيات أولمبية خاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2026، وبطولات عالمية، ومعسكرات تدريبية مختلفة، وأن هذه المرحلة العمرية من الشباب، ربما تكون مجهولة نسبياً في مثل هذه المنافسات، ولكننا في كل الأحوال سنكون على أتم الاستعداد لتقديم الأفضل».

وقال أيضاً: «هناك معسكر سيتم أقامته في إيطاليا، خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من الشهر المقبل، وبطولة العالم يومي 18 و19 من الشهر المقبل في السعودية، وتليها بطولة مهمة في الفجيرة، ثم تصفيات المنطقة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2026»، يومي 27 و28 من الشهر المقبل».

كما أضاف: «نمتلك مجموعةمتميزة من اللاعبين واللاعبات، لديهم القدرة العالية على تحقيق ما نريده في هذه المشاركة الخليجية الأولى لهذه المرحلة، وحالة التركيز الموجودة بين جميع العناصر، تعود إلى أن هناك منافسات مختلفة نخوضها في اتجاهات متنوعة، ما بين إقليمية وعالمية ودولية، ونسعى جميعاً إلى تقديم الأفضل من خلال هذه المجموعة التي نبني عليها الطموحات الكبيرة لمستقبل المبارزة، في ظل السباق المثير بين جميع العناصر لتمثيل الدولة على أفضل ما يكون في كل المحافل التي نوجد بها».



خطة شاملة

أكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أنه تم الاستعداد جيداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، حيث تم إعداد خطة عمل شاملة، لضمان بيئة منافسة عادلة ونظيفة، خلال دورة الألعاب الخليجية للشباب، ويشمل ذلك التخطيط الدقيق لجمع العينات، وإجراءات الاختبارات، وحملات التثقيف والتوعية للرياضيين والأطقم المساندة لهم، وفقاً لأحدث التحديثات والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأضافت: «تعمل الوكالة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة، لدعم تدابير مكافحة المنشطات خلال الدورة». وتحدثت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات عن آلية الحصول على عينات المنشطات، وإذا كانت تختلف عن المسابقات الدولية، وقالت: «ستقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، باتباع المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA»، في إعداد خطة الفحص خلال الدورة، والتي تشمل جمع العينات من اللاعبين من قِبل موظفين مؤهلين ومرخصين لجمع العينات، لضمان صحة ونزاهة الإجراءات والاختبارات».



وأشارت إلى أنه هناك محاذير أو عادات وسلوكيات خاطئة، يجب على المشاركين الحذر منها، مبينة: «يجب أن يكون المشاركون على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام المواد والطرق المحظورة لتحسين الأداء الرياضي، وكذلك أخطار الانخراط في سلوك قد ينتج عنه ارتكاب انتهاك لأنظمة مكافحة المنشطات، أو قد يضر بنزاهة المنافسة». وتابعت: «من المهم أيضاً اتباع الإجراءات الطبية المقررة، وتوخي الحذر من استخدام المواد المحظورة عن غير قصد، من خلال المكملات الغذائية، وطلب التوجيه دائماً من المتخصصين في الفرق الطبية وخبراء مكافحة المنشطات».

أما بالنسبة إلى آلية اختيار اللاعبين واللاعبات الذين يقع عليهم اختيار إجراء فحص المنشطات، وإذا كان عشوائياً أم وفقاً لمستوى اللاعب أو اللاعبة، فقالت: «اختيار الرياضيين لفحص المنشطات عادةً ما يكون مزيجاً من الاختيار العشوائي والاختيار المستهدف، بناءً على معايير محددة، ويضمن الاختبار العشوائي فحص قاعدة واسعة من المشاركين، بينما يركز الاختبار المستهدف على الرياضيين ذوي الأداء الاستثنائي، أو استناداً إلى عوامل أخرى يتم تحديدها من خلال جمع المعلومات والتقصي، ويهدف هذا النهج إلى ردع تعاطي المنشطات، مع تعزيز العدالة والشفافية في عملية الاختبار».

وأشادت الدكتورة مي الجابر بإقامة النسخة الأولى من الدورة الخليجية للشباب في الإمارات، وقالت: «يعد عقد دورة الألعاب الخليجية للشباب لأول مرة، علامة بارزة، تسلط الضوء على التزام المنطقة بتعزيز تطوير الرياضة الشبابية، وتعزيز التعاون الإقليمي، فهي تعد منصة قيمة للرياضيين الشباب، لإظهار مواهبهم واكتساب الخبرة للمنافسات الدولية، إضافة إلى تنمية القيم، كالروح الرياضية والانضباط والاحترام، ويمثل الحدث أيضاً فرصة رائعة لإلهام الجيل القادم من الرياضيين، وتعزيز الروابط داخل المجتمع الرياضي الخليجي».

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