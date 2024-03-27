انطلاق النسخة الثانية لبطولة الحمرية الرمضانية لكرة القدم

انطلقت أمس، بطولة نادي الحمرية الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثانية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي وإداريو وعمال النادي، وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق، تم توزيعها على مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وقال حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن البطولة تهدف إلى تعزيز الترابط بين مكونات النادي، وكسر روتين ضغط العمل اليومي.

ووجّه الشامسي شكره للجنة المنظمة للبطولة في نسختها الثانية، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

على صعيد آخر، اختتمت بضاحية مجلس الحمرية بطولة الحمرية للبلاي ستيشن في نسختها السادسة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، والتي شهدت مشاركة 60 لاعباً.

وقال المهندس علي المهيري عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، إن تنظيم البطولة جاء بتعاون اللجنة الثقافية، بالتعاون مع مجلس ضاحية الحمرية.



وأشار المهيري إلى أن النسخة السادسة عرفت إقبالاً كبيراً من المشاركين، وتنافسية عالية على المراكز الأولى.

وشكر رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، مجلس ضاحية الحمرية على تعاونه في التنظيم، مشيراً إلى أن تطور البطولة من عام لآخر، يعكس النشاط الكبير الذي تشهده أروقة نادي الحمرية، لافتاً إلى زيادة جوائز البطولة في كل موسم.

من ناحية أخرى، ينظم نادي الحمرية الرياضي بعد غدٍ، سباق الحمرية للمعرفة، بمجلس ضاحية الحمرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين، ويشارك في السباق المراكز والمؤسسات الحكومية بمنطقة الحمرية، فضلاً عن أهالي المنطقة من مواطنين ومقيمين.

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