أحمد الرئيسي: دعم وحضور ولي عهد عجمان وراء نجاحات الدورة الرياضية

أشاد أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة، بالدور الكبير الذي تلعبه الدورة في تعزيز الرياضة المجتمعية في إمارة عجمان، وتحفيز وتمكين كل أفراد المجتمع من ممارسة مختلف أنواع الرياضات التنافسية والترفيهية في إطار السعي إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بما ينعكس إيجاباً على صحة ورفاهية المجتمع.

وأكد أن اللجان المنظمة للدورة والجهات المشاركة مستمرة في أداء أدوارها باحترافية عالية من أجل إخراج الحدث الرمضاني الرياضي في أبهى صورة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إثراء الساحة الرياضية والدفع بها للأمام وتعزيز حضور عجمان في أجندة المسابقات الرياضية والفعاليات المجتمعية، وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً مهماً لاستضافة البطولات والأحداث، مشيراً إلى أن نجاح الدورة في الأعوام الماضية وفي هذا العام ما كان ليتحقق لولا رعاية سموه الكريمة وحرصه الكبير على توفير بيئة مثالية ومحفزة في إمارة عجمان لإسعاد جميع فئات المجتمع بمختلف الجنسيات والأعمار.

وثمّن زيارة سمو ولي عهد عجمان للنسخة الرابعة من الدورة الرياضية للوقوف على مستوى الجهود المبذولة في تنظيم وتطوير الحدث ومتابعة جانب من الفعاليات، مشيراً إلى حرص سموه على زيارة ملاعب ومرافق البطولة في كل عام لدعم اللجان المنظمة وتشجيع المشاركين، إلى جانب حرصه على التواجد في اليوم الختامي لتكريم الفائزين.

وأثنى أحمد الرئيسي على جهود الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للدورة من الجهات الراعية، شاكراً الفطيم للسيارات وجمعية الإحسان الخيرية والراسخون للعقارات وغرفة عجمان ولافيش للعطور على رعايتهم للحدث وحرصهم على الإسهام في نجاح الفعاليات المختلفة للدورة.

وقال: «مثلما إن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان يهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية، وتوفير جودة الحياة للفئات المختلفة من خلال البرامج والمبادرات التي من شأنها الإسهام في رفع مؤشر السعادة وجودة الحياة لأفراد المجتمع، فإن الدورة الرياضية لحكومة عجمان أصبحت بفضل تكاتف الجهود منصة رياضية ومجتمعية ذات فوائد كبيرة عبر تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية، وشغل أوقات أفراد المجتمع فيما يفيد وينفع، وتشغيل المرافق الرياضية المختلفة في الإمارة والعمل على تطويرها وتعزيز كفاءتها مثل مركز كواترو الرياضي ومركز عجمان الإبداعي وغيرها من المراكز».

وأوضح: «أعداد المشاركين تزداد عاماً بعد عام، وكذلك الحضور الجماهيري، والمنافسة تصبح أكثر قوة وإثارة، وأكبر دليل على ذلك الحضور الكبير في سباق الجري بمشاركة أكثر من ألف شخص من مختلف الفئات والجنسيات، والتفاعل الكبير في البطولات المختلفة وعلى رأسها مسابقة كرة القدم».

وأضاف: «حرصنا في هذه النسخة على إبقاء نفس عدد فعاليات العام الماضي من خلال تنظيم 11 بطولة متنوعة، مع إضافة فعاليات جديدة، وتخصيص يوم للعمل الإنساني بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، كما واصلنا الاهتمام بالمرأة وتهيئة الظروف اللازمة لمشاركتها في الدورة وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة، ونؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل بناء نهج تطويري في النسخ القادمة للارتقاء بقدرات وإمكانات موظفي الدوائر الحكومية وبقية شرائح المجتمع، ودعم وتطوير بيئة الأنشطة والفعاليات لتعزيز الرفاهية واستدامة السعادة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز