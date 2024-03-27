قائمة منتخب إنجلترا صداع في رأس ساوثجيت قبل (يورو 2024)

يواجه جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم خيارا "معقدا" لاختيار قائمة الفريق لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) ،بسبب مشاكل اللياقة البدنية للاعبيه واحتمال غياب عدد منهم قبل انطلاق المسابقة هذا الصيف في ألمانيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ كأس العالم 2018 التي يتعين على المدافع السابق الذي خاض 57 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، اختيار تشكيلة مكونة من 23 لاعبا لبطولة كبرى، بعدما سبق أن تم زيادة عددها إلى 26 لاعبا بعد جائحة فيروس كورونا.

لكن ساوثجيت يمكن أن يختار أكثر من ذلك العدد، حينما يعلن قائمة منتخب إنجلترا المبدئية للبطولة في 21 مايو القادم، في ظل المخاوف من إصابة عدد من النجوم الأساسيين وتأخر وصول البعض الآخر لمستواهم الفني والبدني المعتاد.

ورغم أن الموعد النهائي لاختيار القائمة النهائية وتسليهما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 7 يونيو المقبل، فإن إقامة عدد من المباريات النهائية سواء في كأس إنجلترا أو في المسابقات القارية للأندية، من شأنها أن تلقي بظلالها على مباراتي المنتخب الإنجليزي الوديتين أمام البوسنة والهرسك بنيوكاسل وأيسلندا في ويمبلي، في البروفة الأخيرة للفريق قبل اللعب في أمم أوروبا.

وردا على سؤال حول المشاكل التي ستواجهه عند إعلان القائمة النهائية في ظل الأزمات التي يعاني منها الفريق، رد ساوثجيت قائلا "نعم، سيكون الأمر معقدا، خاصة في ظل الإصابات التي تداهمنا".

وأضاف ساوثجيت "سيعود البعض للعب في عطلة نهاية الأسبوع، وسيعود البعض الآخر للعب في غضون أسبوعين، وسيكون عدد آخر قريبا جدا من اللعب في نهاية الموسم الحالي".

وأوضح المدرب الإنجليزي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بعد ذلك سنخوض المباريات النهائية لمسابقات الأندية الأوروبية، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والمباراتين الوديتين في نهاية فترة الإعداد".

وتابع "من المحتم أن نعلن عن قائمة مؤقتة تضم عددا أكبر من اللاعبين، وهو ما فعلناه قبل النسخة الماضية من أمم أوروبا، التي كانت لوائحها تسمح بضم 26 لاعبا بالقائمة النهائية في ذلك الوقت".

وذكر ساوثجيت "لا نعرف حقا (كم عدد اللاعبين الذين سينضمون للقائمة المبدئية) لأن هناك الكثير من الأسئلة حول الإصابات في الوقت الحالي. لكننا تعرفنا عن قرب على حالة اللاعبين هذا الأسبوع".

وتلقى منتخب إنجلترا أول هزيمة منذ 15 شهرا، حينما خسر صفر / 1 أمام ضيفه منتخب البرازيل وديا يوم السبت الماضي على ملعب (وبمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن ينجو من الخسارة ويتعادل مع بلجيكا 2 / 2 بفضل هدف متأخر أحرز جود بيلينجهام، أمس الثلاثاء، على نفس الملعب.

وكان يتعين على ساوثجيت تجربة عدد أكثر من اللاعبين مما كان يتوقعه خلال المباراتين الوديتين، بسبب قائمة الإصابات غير المسبوقة التي تركته بدون ثلث لاعبيه البالغ عددهم 40 لاعبا في قائمته الطويلة ضد البرازيل.

وغادر كل من بوكايو ساكا وهاري كين وهاري ماجواير وكايل ووكر وسام جونستون معسكر الفريق الأخير، كما غاب جوردان هندرسون عن المواجهتين الوديتين بداعي الإصابة أيضا.

وكشف ساوثجيت "كانت لدي خطة ليلة السبت لمواجهة الثلاثاء لكنها تبددت خلال 12 ساعة، لذا فإن وجود خطة لشيء ما خلال شهرين ونصف الشهر في الوقت الحالي هو أمر مثير للسخرية إلى حد ما".

وأشار مدرب منتخب إنجلترا "نحن نعرف بعض الأجزاء الأساسية لذلك، ونعلم من كان قادرا على اللعب على هذا المستوى، ومن هم أفضل لاعبينا، أما عن باقي اللاعبين، فلدينا صورة أوضح كثيرا لما قاموا به في المباراتين اللتين لعبناهما".

وأكد ساوثجيت "سنرى فقط كيف سيكون حال اللاعبين عندما يعودون لمستواهم، وما إذا كان بإمكانهم القيام بذلك من الناحية البدنية مع أنديتهم".

وشارك أنتوني جوردون وإزري كونسا وكوبي ماينو لأول مرة مع المنتخب الإنجليزي في فترة المباريات الدولية الأخيرة، فيما أحرز إيفان توني هدفه الدولي الأول، من ركلة جزاء، ضد بلجيكا في أول مباراة دولية يخوضها.

وعزز الرباعي الواعد حظوظهم في التواجد مع الفريق بأمم أوروبا، حيث يمكن القول إن أسهم ماينو /18 عاما/ هي الأعلى في السفر مع منتخب إنجلترا لألمانيا للمشاركة في البطولة.

وراهن موهبة مانشستر يونايتد على مكانه في خط الوسط مع استبعاد كالفن فيليبس، وإصابة ترينت ألكسندر أرنولد وعدم جاهزية هندرسون.

وسجل ماينو ظهوره الدولي الأولي عندما حل بديلا أمام البرازيل، وبعد 4 أشهر فقط من مشاركته الأولى أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم اختياره أفضل لاعب في مواجهة بلجيكا، التي خاضها بأكملها لأول مرة مع منتخب (الأسود الثلاثة).

وتحدث ساوثجيت عن ماينو قائلا "إنه يمنحنا صورة مختلفة للاعب خط الوسط عن أي شيء آخر لدينا. لقد تأقلم وتكيف معنا ببراعة. لا يمكنك أن تصدق عمره حقا".

وحينما سُئل عما إذا كان واثقا من قدرة ماينو على إيقاف الضجيج بعد ظهوره الكامل المثير للإعجاب، قال ساوثجيت "أعتقد، أولاً، أنه يبدو ناضجا وهادئا للغاية. فهو يدرك أنه يشق طريقه".

وأضاف "نحن سعداء للغاية بما فعله، أولاً وقبل كل شيء، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليه القيام به مع ناديه حتى نهاية الموسم الجاري".

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