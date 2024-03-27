بشرى سارة لجمهور بايرن ميونخ قبل مواجهة دورتموند في الدوري الألماني

عاد النجم الإنجليزي هاري كين لتدريبات فريقه بايرن ميونخ بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وسط آمال بلحاقه بمباراة الفريق المرتقبة ضد الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، يوم السبت القادم في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليجا).

وأعلن بايرن اليوم الأربعاء أن كين كان حاضرا في أجزاء من الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم الأربعاء ، عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال فوز النادي البافاري 5 / 2 على دارمشتات في 16مارس الحالي.

وغادر كين معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، ولم يتمكن من اللعب ضد منتخبي البرازيل وبلجيكا وديا.

وأحرز كين ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز بايرن 4 / صفر على دورتموند في المباراة الأولى التي جرت بين الفريقين على ملعب (سيجنال ايدونا بارك) في الخريف الماضي، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 31 هدفا.

ولا يريد بايرن وضيفه دورتموند، اللذان يبتعدان عن الصدارة حاليا، التفريط في أي نقاط خلال مباراتهما التي تجرى على ملعب (أليانز أرينا).

ويريد بايرن، صاحب المركز الثاني، أن يحافظ على حظوظه الضئيلة في التتويج باللقب للمرة الـ12 على التوالي، ولا يرغب في زيادة فارق النقاط العشر الذي يفصله الآن عن باير ليفركوزن (المتصدر)، الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في جميع المسابقات هذا الموسم، وذلك قبل 8 مراحل على نهاية المسابقة.

أما دورتموند، فيحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطة على لايبزج، صاحب المركز الخامس.

ومازالت الشكوك تحوم بشأن مشاركة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، الذي بلغ عامه الـ38 اليوم الأربعاء، ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش، في مواجهة دورتموند المرتقبة.

وأجرى الثنائي تدريبات فردية اليوم بعد غيابهما عن فوز منتخب ألمانيا على فرنسا وهولندا وديا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتعرض نوير، الذي كان من المقرر أن يلعب مع المنتخب الألماني لأول مرة منذ كأس العالم 2022 بقطر، لشد في العضلة المقربة بمعسكر الفريق، ولم يتمكن بافلوفيتش من التواجد مع الفريق أيضا في الاستدعاء الأول له بسبب معاناته من التهاب اللوزتين.

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