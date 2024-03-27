ميسي: العمر لن يجبرني على الاعتزال



قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن العمر لن يعتبر عاملا حاسما لتحديد موعد اعتزاله مشيرا إلى أنه ليس لديه فكرة واضحة عما سيفعله حين يبتعد عن كرة القدم.

وسيبلغ ميسي، الذي لعب لمدة 17 عاما في برشلونة قبل التوقيع مع باريس سان جيرمان عام 2021 وإنتر ميامي العام الماضي، 37 عاما في غضون ثلاثة أشهر لكنه متأكد أن عمره لن يحدد متى يحين وقت اعتزاله.

وقال ميسي في مقابلة مع برنامج (بيج تايم الإذاعي) بثت اليوم الأربعاء"أعلم أنه في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد أقدم أي أداء ولم أعد أستمتع بذلك أو أساعد زملائي (فسوف أعتزل).

"أنا أقيم نفسي بشدة. أعرف متى أؤدي بشكل جيد ومتى لا أكون كذلك ومتى ألعب بشكل جيد ومتى ألعب بشكل سيء.

"عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر.

"إذا شعرت أنني بحالة جيدة سأحاول مواصلة المنافسة لأن هذا ما أحبه وما أعرف كيف أقوم به".

وبسؤاله عما إذا كان يفكر فيما سيفعله بعد الاعتزال، لم يكن لدى الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي، إجابة مباشرة.

وقال ميسي "لم أفكر في الأمر بعد. في الوقت الحالي أحاول الاستمتاع بكل يوم وكل لحظة دون التفكير في المستقبل. ليس لدي أي شيء واضح بعد.

"آمل أن أستمر في اللعب لفترة أطول لأن هذا ما أستمتع به. وعندما يحين الوقت سأجد بالتأكيد الطريق إلى ما يرضيني وما أحبه (وأقدم) دورا جديدا".

وغاب ميسي عن وديتي الأرجنتين أمام السلفادور وكوستاريكا في أمريكا هذا الشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

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