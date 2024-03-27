«نيابة دبي» تكرم المشاركين والفائزين في الدورة الـ 10 من «مسابقة القرآن الكريم»

كرم المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، الفائزين والمشاركين في الدورة الـ10 من مسابقة النيابة العامة للقرآن الكريم الرمضانية، التي حملت عنوان «فليتنافس المتنافسون»، بالتعاون مع إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتأتي المسابقة في إطار زيادة اهتمام وحرص الموظفين على حفظ القرآن الكريم وتحسين تلاوتهم، وحرص الدائرة على إقامة فعاليات تشجع على ترسيخ القراءة في السلوكيات والعادات اليومية حفاظاً على الهوية الإسلامية واللغة العربية التي تعكس قيم أفراد المجتمع الإماراتي.

وفاز في فئة الترتيل فاطمة أيوب محمد في المركز الأول، وسعاد ضاعن الفلاسي في المركز الثاني. ومن الرجال فئة الموظفين حميد خليفة الرئيسي في المركز الأول، وأحمد محسن عبيد في المركز الثاني. وبالنسبة لفئة العمالة المساندة فاز بالأول محمد إسرافيل عبد الستار، والثاني عبدالقدوس إبراهيم. أما عن فئة الحفظ من الموظفين فقد حصل على الأول شعيب أهلي، والثاني محمد المازمي.

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