مستشفى الفجيرة يفوز بلقب «صديق لسلامة المرضى»

حصد مستشفى الفجيرة، إحدى المنشآت الصحية الرائدة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لقب «مستشفى صديق لسلامة المرضى» بعد استيفاء كل شروط ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبهذا الإعلان يكون مستشفى الفجيرة أول مستشفى يحصل على هذا اللقب بعد نجاح فريقه الإداري والطبي والتمريضي والفني بتطبيق وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة المرضى، وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لمستشفى الفجيرة، تعزز مكانته كأحد الرواد في تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمبتكرة، وتعكس التزامه المستمر بتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة، من خلال تطوير وتطبيق معايير الرعاية الصحية، وتقديم الرعاية الصحية المبتكرة والشاملة.

وجاء الإعلان عن فوز المستشفى بعد تقييم دقيق وشامل استمر ثلاثة أيام، وتضمن حزمة واسعة من المعايير التي ارتكزت إلى تعزيز سلامة المرضى وتنفيذ ممارسات السلامة الموحدة التي تضمن تطبيق ممارسات سلامة المرضى بشكل موحد عبر شبكات الرعاية الصحية المختلفة، إضافة إلى التعاون بين مديري المستشفيات والأطباء والمرضى، ومن خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة، لخلق ثقافة السلامة والتحسين المستمر، وتحسين جودة الرعاية بشكل عام، علاوة على خفض تكاليف الرعاية الصحية، حيث يقود تحسين ممارسات سلامة المرضى إلى خفض حدوث الأحداث السلبية، والعدوى المكتسبة في المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد الخديم، مدير المستشفى، أن الإنجاز يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة المستشفى نحو تقديم الرعاية الصحية الفعالة والمبتكرة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية للمستشفى في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى، ويسهم في تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المرضى وعائلاتهم، ما يمكن المرضى من المشاركة بفاعلية في خطة علاجهم وفهم الإجراءات الطبية المتخذة، ويعزز من تحسين تجربة المريض في المستشفى وتطوير مستوى الرضا والثقة بين الطرفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز