سحور خيري في أمريكية الشارقة لدعم التعليم وتحقيق التمكين

نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة أول حفل سحور خيري تحت شعار «نتضامن في صداقتنا: معاً من أجل التأثير»، بحضور عدد من خريجي الجامعة وأصدقائها من الداعمين وشركائها من المؤسسات والشركات لتعزيز التواصل الهادف بين أصحاب الرؤى المؤمنة بقوة التعليم وتأثيره.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجامعة منذ بداية هذا العام لدعم «صندوق منح خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة للتطوير والتضامن»، الذي تم تأسيسه لدعم الطلبة المتفوقين الذين يواجهون تحديات اجتماعية أو حالات طوارئ داخل مجتمعاتهم لمساعدتهم على الدراسة في الجامعة.

وسيتم تخصيص عائدات الصندوق هذا العام لدعم الطلبة المتفوقين من فلسطين مع التركيز بشكل خاص على الذين يواجهون صعوبات مالية من غزة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة: «إن حفل السحور يجسّد روح العمل الخيري الذي يمثل جوهر شهر رمضان، والاحتفال بالتأثير الدائم للعلوم الإسلامية، ونحن في الجامعة نقتدي بشخصيات لامعة مثل ابن رشد وعباس بن فرناس وابن خلدون وغيرهم ممن أضاؤوا نور المعرفة في العالم، إن الجامعة الأمريكية في الشارقة هي المكان الذي يتم فيه تقدير الفضول والاكتشاف؛ لأنهما يقوداننا جميعاً إلى المعرفة والتقدم، اللذين لديهما القدرة على تحسين حياة الأشخاص الأقل حظاً».

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