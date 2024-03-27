عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية التشيك في براغ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية يان ليبافسكي وزير خارجية جمهورية التشيك.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى العاصمة براغ - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.

واستعرض الوزيران الفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون الإماراتي - التشيكي في عدة مجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وذلك بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بتعزيز علاقاتها مع جمهورية التشيك الصديقة على مختلف الأصعدة مشيدا بالتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه رحب يان ليبافسكي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق معربا عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات على مختلف المستويات.

وبحث سموه ويان ليبافسكي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أمن وسلامة المدنيين كافة ويعزز جهود الإغاثة المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة ، والأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة وتكثيف الدعم الإنساني لأهالي غزة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية و الدكتورة غالية علي الحميدان القائمة بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية التشيك.

كما حضر اللقاء جيري كوزاك نائب وزير خارجية جمهورية التشيك.

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