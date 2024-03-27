خالد بن محمد بن زايد يهنئ هاتفياً جبران راكابومينغ راكا بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس إندونيسيا

أجرى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان،ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً مع جبران راكابومينغ راكا هنأه خلاله بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس جمهورية إندونيسيا وتمنى مزيداً من التقدم والازدهار للشعب الإندونيسي الصديق.

وأعرب سموّه خلال الاتصال عن تطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في القطاعات كافة.

واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب نائب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما عبّر عنه سموّه من مشاعر صادقة تجاه جمهورية إندونيسيا وشعبها.

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