خالد بن محمد بن زايد يهنئ هاتفياً جبران راكابومينغ راكا بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس إندونيسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان،ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً مع جبران راكابومينغ راكا هنأه خلاله بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس جمهورية إندونيسيا وتمنى مزيداً من التقدم والازدهار للشعب الإندونيسي الصديق.
وأعرب سموّه خلال الاتصال عن تطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في القطاعات كافة.
واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب نائب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما عبّر عنه سموّه من مشاعر صادقة تجاه جمهورية إندونيسيا وشعبها.
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