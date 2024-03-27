«أبوظبي الإسلامي» يقود صفقة تمويل بـ 863 مليون درهم لصالح «الصير مارين» و«بي جي إن»

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن الإغلاق الناجح لصفقة تمويل مشتركة وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 235 مليون دولار (863 مليون درهم) لصالح شركتي الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، وشركة «بي جي إن»، إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل. ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية من تمويل مشترك بقيمة 370 مليون دولار، الذي سيتم استخدامه لتمويل بناء ثلاث ناقلات عملاقة جديدة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال في كوريا الجنوبية واليابان.

وقاد الصفقة المشتركة مصرف أبوظبي الإسلامي باعتباره المنظم الرئيس المفوض والمنسق ومدير السجلات ومستشار الشريعة ووكيل الاستثمار والضمانات للصفقة. وشارك في هذه الصفقة التمويلية بنوك أخرى متمثلة في بنك أبوظبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك دبي التجاري والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية. وتولت عملية توثيق الصفقة وتنسيقها شركة «دينتونس» الدولية للمحاماة، بصفتها المستشار القانوني للصفقة المشتركة، وشركة الاستشارات القانونية «هولمان فينويك ويلان»، بصفتها المستشار القانوني للشركة.

وتم تنفيذ صفقة التمويل من خلال شركة «إيه بي جي سي» الائتلاف المشترك بين شركتي «الصير مارين» و«بي جي إن». وسيتم الاستفادة من قيمة الصفقة لتمويل ثلاث ناقلات عملاقة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال، التي تتميز بتوفيرها للطاقة، ومن المقرر تسليم سفينتين في عام 2025، والسفينة الثالثة في عام 2026. وستتميز هذه الناقلات بتحقق الكفاءة باستهلاك الوقود والكفاءة في التشغيل والتكاليف والبيئة من خلال محركاتها التي تعتمد الغاز النفطي المسال. وتعد هذه المحركات خطوة باتجاه الانبعاثات الصفرية الناجمة عن الناقلات وقطاع الشحن البحري بالمجمل، وتسهم في تحقيق الأهداف الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال محمد الفهيم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تأتي هذه الصفقة كإعادة تأكيد على التزامنا بدعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جهودنا في مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في القطاع البحري. وسيسهم مشروع بناء الناقلات العملاقة المخصصة لنقل غاز البترول المُسال في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الخدمات البحرية، وتعزيز دورها على الساحة العالمية في القطاع البحري، كما تسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري بالمجمل».

وقال نيتين ماثور، رئيس الإدارة البحرية التجارية في شركة الصير مارين: «تؤكد هذه الصفقة المهمة ريادة شركة «الصير مارين» ورؤيتها تجاه القطاع البحري. ومن خلال صفقة التمويل المشترك مع شركة «إيه بي جي سي» وشريكنا الاستراتيجي شركة «بي جي إن»، نجحنا في تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال السفن التجارية، كما يعكس هذا النجاح الثقة والرغبة المتزايدة لدى البنوك والمصارف المحلية والإقليمية للاستثمار في القطاع البحري التجاري».

وأكد أوزان تورغوت، رئيس قسم الشحن في «بي جي إن»، التزام الشركة طويل الأمد لتطوير والحفاظ على أسطول من السفن الحديثة والمتقدمة قائلاً: «نعمل على تنمية قدرتنا اللوجستية التي يحتاجها عملاؤنا الذين يواصلون تزويد العالم بأنواع الوقود التحويلي مثل غاز البترول المسال والأمونيا وغيرها من السلع. وفخورون بالتعاون الوثيق مع شركة «الصير مارين»، وشركائنا المصرفيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشركائنا القانونيين «دينتونـس» و«هولمان فينويك ويلان»، حيث تسلّط هذه الصفقة الضوء على قوة الشراكة في إنجاز ترتيبات مالية معقدة، كما تعكس الدور المحوري لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً لقطاع الطاقة والملاحة البحرية والتمويل».

وستساعد السفن المزمع بناؤها والمجهزة بأحدث التقنيات الرائدة والمتوافقة مع أهداف خفض الانبعاثات على تعزيز التحول العالمي للطاقة، وستسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الخدمات البحرية.

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