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«إنفكتوس» الإماراتية تحصل على 60 % في «جراديركو» المغربية

3/27/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركة إنفكتيوس للاستثمار، ومقرها دبي، عن توصلها إلى اتفاق لشراء حصة أغلبية في شركة مغربية لتجارة الحبوب، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المغربية لزيادة وارداتها من السلع الأساسية.

وقالت «إنفكتوس» في بيان: إن مجلس الإدارة وافق على عرض اتفاقية ملزمة لما يصل إلى 60 % من «جراديركو»، وجميع الشركات التابعة لها، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتعود ملكية «جراديركو» إلى شركة زالار القابضة، وهي شركة دواجن مملوكة للقطاع الخاص في المغرب. و«جراديركو» واحدة من أربعة تجار حبوب تابعين للشركة الأم. ورفضت «زالار» التعليق على الصفقة، إلا أنها تقول على موقعها الإلكتروني: إنها تسيطر على ما لا يقل عن 25 % من واردات السلع الزراعية المحلية في المغرب.

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