«إنفكتوس» الإماراتية تحصل على 60 % في «جراديركو» المغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شركة إنفكتيوس للاستثمار، ومقرها دبي، عن توصلها إلى اتفاق لشراء حصة أغلبية في شركة مغربية لتجارة الحبوب، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المغربية لزيادة وارداتها من السلع الأساسية.
وقالت «إنفكتوس» في بيان: إن مجلس الإدارة وافق على عرض اتفاقية ملزمة لما يصل إلى 60 % من «جراديركو»، وجميع الشركات التابعة لها، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
وتعود ملكية «جراديركو» إلى شركة زالار القابضة، وهي شركة دواجن مملوكة للقطاع الخاص في المغرب. و«جراديركو» واحدة من أربعة تجار حبوب تابعين للشركة الأم. ورفضت «زالار» التعليق على الصفقة، إلا أنها تقول على موقعها الإلكتروني: إنها تسيطر على ما لا يقل عن 25 % من واردات السلع الزراعية المحلية في المغرب.
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