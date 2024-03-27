«أرادَ» تنجز 920 وحدة سكنية في حي نسيج بالشارقة

أكملت «أرادَ» أول ثمانية أبنية تضم 920 وحدة سكنية في حي نسيج، القلب الثقافي الجديد في مجتمع الجادة بالشارقة، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم. وتمتاز الوحدات السكنية البالغ عددها 920 ضمن أبنية طراز الثمانية بقربها من باقة من المرافق الثقافية والفنية والتجارية وفق أعلى المعايير العالمية، بما فيها مسرح التياترو ومركز الفنون الأدائية من تصميم المعماري العالمي المعروف تاداو أندو.

وتتنوع الخيارات السكنية بين الاستوديوهات والشقق من غرفة وغرفتي نوم، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، وسيحظى المقيمون فيها بوصول حصري إلى نادي لياقة بدنية ومسبحين، ومنطقة لعب للأطفال ومنطقة مخصصة للشواء للعائلات.

ومع إكمال الوحدات الجديدة في أبنية طراز 1 – 8، فقد وصل عدد الوحدات التي تم تسليمها في الجادة إلى أكثر من 7500 وحدة سكنية.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «يسرّنا أن نرحب بأول باقةٍ من العائلات في حي نسيج، وهو أحد أبرز الأحياء التي توفر للقاطنين فيها تجربة غنيّة وملهمة ضمن مجتمع الجادة المتكامل. ونحن نعمل حالياً من أجل تسليم الأبنية السكنية المتبقية ضمن حي نسيج، كما سنقوم كذلك بترسية عقد إنشاء التياترو، بحلول نهاية هذا العام».

ويجري حالياً العمل على تشييد الأبنية الخمسة ضمن تجمّع سُكون ومبنيي التياترو رزيدنسز، وبعدد وحدات إجمالي يبلغ 625 وحدة سكنية، حيث من المتوقع تسليمها بنهاية هذا العام. كما يجري العمل كذلك على تشييد الأبنية السكنية الأربعة ضمن مجمّع فندق فيدا الجادة، والذي يضم بدوره 529 وحدة سكنية أخرى، حيث من المتوقع تسليمها خلال النصف الأول من عام 2025.

ويعتبر مجتمع الجادة أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة حيث يقع على مساحة تتجاوز 24 مليون قدم مربع.

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