مجمع دبي للاستثمار .. أنغولا يوقّع اتفاقية تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع

حقق مجمع دبي للاستثمار - أنغولا تقدماً بارزاً في إطار أعمال التطوير والإنشاء، حيث وقّع اتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع مع شركة تشاينا هاربور إنجنيرنج (CHEC)، إحدى شركات الهندسة المدنية العالمية الرائدة العاملة في أنغولا. ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام المشروع بتعزيز مكانته مركزاً سكنياً وتجارياً وصناعياً متكاملاً وفريداً من نوعه ومتعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 2000 هكتار في أنغولا بأفريقيا.

وستتولى شركة تشاينا هاربور إنجنيرنج، بصفتها مقاولاً رئيساً لأعمال البنية التحتية للمرحلة 1A، إنجاز الأعمال الخاصة بإنشاء الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي وأنظمة المياه والأنظمة الكهربائية، بعقد يمتد إلى 10 أشهر.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: «تشكل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى ركيزة أساسية لتحقيق النجاح الشامل والاستدامة لمجمع دبي للاستثمار- أنغولا، وستؤدي إلى تحديد إطار زمني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات والصناعات إلى المنطقة. ومن خلال توفير شبكات الطرق الأساسية وأنظمة المياه والبنية التحتية للأنظمة الكهربائية، سيسهم مجمع دبي للاستثمار - أنغولا في توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق الإيرادات للمجتمع المحلي والاقتصاد الأنغولي الأوسع نطاقاً. وتعكس شراكتنا مع شركة مرموقة التزام وتفاني مجمع دبي للاستثمار - أنغولا نحو تحقيق الجودة والكفاءة والنجاح على المدى الطويل للمشروع».

وستسهم أعمال الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي الخاصة ذات التخطيط الصحيح في ضمان انسيابية الحركة المرورية داخل مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، كما ستخفف من مخاطر الفيضانات، ما يعزز من جودة السكن في المنطقة. وتعتبر أنظمة المياه الصالحة والأنظمة الكهربائية المناسبة عنصراً أساسياً للأنشطة السكنية والتجارية والصناعية، ما يضمن حصول السكان والشركات والصناعات على المرافق الأساسية.

وقال شياو يينغ هاو، المدير العام لشركة تشاينا هاربور إنجنيرنج، قسم جنوب أفريقيا: «يشرفنا أن يتم اختيارنا مقاولاً رئيساً لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، حيث تتميز شركتنا بمحفظة غنية من المشاريع الناجحة في أنغولا، وسجل حافل من الخبرة في تطوير البنية التحتية. وتشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على التزامنا بالاستفادة من خبراتنا ومواردنا للإسهام في تطوير البنية التحتية في أنغولا. ونحن على ثقة بأن تفاني فريقنا والتزامه بتحقيق التميز والنهج القائم على التعاون الذي نعتمده سيسهم في ضمان إنجاز وتسليم البنية التحتية عالية الجودة التي تلبي احتياجات مجمع دبي للاستثمار - أنغولا وأصحاب المصلحة».

ويلتزم مجمع دبي للاستثمار - أنغولا بالاستدامة، ويتجاوز التزامه هذا إلى ما هو أبعد من اعتماد الممارسات الملائمة للبيئة. وسيسهم المشروع، من خلال الاستثمار في البنية التحتية القوية، في تعزيز التنمية المستدامة عبر الحد من الأثر البيئي واستخدام الموارد بالشكل الأمثل، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ.

وتجسد أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، التي تطورها شركة دبي للاستثمار الدولية في أنغولا، إنجازاً بارزاً وخطوة محورية في إطار مسيرة إنشاء وتطوير مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، وستسهم في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة للمشاريع متعددة الاستخدامات في أفريقيا.

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