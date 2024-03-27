«دبي التجارية» تتجه إلى إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها

كشف محمد أبو حمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجية الرقمية «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عن توجّه“دبي التجارية” وهي النافذة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في إمارة دبي، لإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها الرقمية، بهدف جعل القطاع التجاري وشبكة سلاسل التوريد أكثر بساطة وسلاسة.

وتحدّث أبو حمراء لوكالة أنباء الإمارات «وام» عن إطلاق بعض المنتجات الرقمية التي من شأنها أن تسهم في جعل رحلة المنتجات أكثر سلاسة إلى المتعامل النهائي، مشيراً إلى السبق الذي حققته منصّة «دبي التجارية» الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية على صعيد توصية المنظمة البحرية الدولية حول امتلاك جميع الموانئ البحرية نافذة موحّدة مع بداية عام 2024.

وأوضح أن الخدمات اللوجستية تنطوي على بعض الأمور المعقّدة، والتي يمكن تبسيطها بالاستفادة من التقنيات الجديدة.

وقال: «قد يكون تخليص شحنة تجارية معينة أمراً صعباً بالنسبة للمتعامل، لكن شراء هاتف متحرك عبر منصّة تجارة إلكترونية سهل ويتم بخطوات بسيطة، وبالتالي فالهدف أن تكون العمليتان متشابهتين».

وأفاد بوجود مشروع تقني يتمّ العمل عليه، موضحاً أنه وبمجرد وصول بيان استلام الشحنة إلى الميناء، يتمّ التحرك بشكل استباقي لتسريع العمليات، وصولاً إلى الخطوة النهائية مع توصيل البضائع مباشرةً إلى المستودعات، بدون الحاجة لانتظار وإجراء عملية تخليص الشحنة.

وقال: «تعتبر سلاسل التوريد والقطاع اللوجستي في العموم والقطاع التجاري، متأخرة نوعاً ما في تبني التكنولوجيا الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخرى على مستوى العالم، وهذا ما تسعى منصّة»دبي التجارية«إلى تغييره».

وأشار إلى وجود أكثر من 700 خدمة رقمية عبر منصّة «دبي التجارية»، الأمر الذي يجعلها في موقع الصدارة، والأكثر تقدماً في هذا المجال.

وقال: «نجحنا في ترسيخ مكانتنا كمزوّد رقمي للخدمات التجارية واللوجستية، وذراع رقمي لمجموعة موانئ دبي العالمية»دي بي ورلد«، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهدفنا خلال العام الجاري هو التركيز على المتعاملين، وتسهيل وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لهم».

وأشار أبو حمراء إلى التعاون مع العديد من الشركاء في القطاع التجاري واللوجستي، الذي ساهم بتوفير رحلة متكاملة ومبسطة للمتعاملين.

وأفاد أبو حمراء أن دبي تعتبر مركزاً رئيسياً للتجارة والعمليات اللوجستية على مستوى المنطقة، وشهد العام 2023 نمواً كبيراً في اقتصاد الإمارة، وخاصة في مجال التجارة غير النفطية، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على ميناء جبل علي، أحد أكبر الموانئ في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الخدمات التي يتمّ توفيرها عبر منصّة «دبي التجارية»، وسهولة العمليات، وانسيابية الإجراءات كان لها دور رئيسي بلا شك في النتائج التي تمّ تحقيقها.

وأكد أبو حمراء على الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة التجارية التي عقدتها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم في تنمية عمليات منصّة «دبي التجارية» لا سيما خلال العام الماضي 2023.

وأشار أبو حمراء إلى مواصلة منصّة «دبي التجارية» رحلتها في ريادة الابتكار الرقمي دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33؛ حيث سجّلت حتى الآن، إنجاز ما يزيد عن 300 مليون معاملة منذ تأسيس المنصّة في عام 2003، وساهمت في الحدّ من استخدام ما يقارب 617 مليون مستند مطبوع. كما أنجزت في العام الماضي32.6 مليون معاملة، بالمقارنة مع 26 مليون معاملة في العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 25%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز