آمنة الشامسي: نعمل على دراسة تنظيم عملية الترويج الإلكتروني للأغذية على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني على دراسة تنظيم عملية الترويج الإلكتروني للأغذية على المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمكننا من تتبع ورصد تلك الأغذية.

وأشارت في ردها على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، إلى ضرورة اخضاع كافة الأغذية بما فيها التي يتم ترويجها عبر المواقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على مستوى الدولة، وذلك على ضوء المواد والتشريعات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 بشان سلامة الغذاء لعام 2015.

ولفتت معاليها إلى وجود 3 أنظمة رقابية جديدة، تحت الدراسة والتوافق مع السلطات المحلية، تتضمن نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ونشآته، بما يشمل الغذاء المتداول محلياً أو المستورد، ونظام رصد سلامة الغذاء، ونظام إدارة الازمات.

وقالت معاليها في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المنتجات التي تم تسجيلها عبر نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد) خلال الفترة من عام 2018 إلى العام الحالي 2024، بلغ مليوناً و178 ألفاً و448 منتجاً تعود إلى 2430 شركة مسجلة في النظام.



ويمكن نظام تسجيل المنتجات الغذائية الإلكتروني الاتحادي "زاد"، المتعاملين المعنيين من تسجيل جميع منتجاتهم الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها أو المنتجة محليا، حيث يعد النظام قاعدة البيانات الإلكترونية الرسمية المعنية باعتماد وتسجيل الأغذية.

وبينت معالي الوزيرة، بأن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، عمل على تنفيذ عمليات فحص على نحو 11 ألف و236 عينة، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون تضمن قائمة عقوبات رادعة يتم ايقاعهم في حق المخالفين للقوانين والإجراءات.

وأشارت إلى ورود 4606 بلاغ عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى العام الجاري 2024، منها 2442 بلاغ خاص بالأغذية.

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