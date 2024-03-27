فوز الحبتور والباشا على «نيو ايدج» وذئاب دبي في افتتاح بطولة مارس للغولف

قاد محمد الحبتور فريقه «الحبتور» لفوز صعب على فريق نيو ايدج «ضيف البطولة الجديد» في المباراة الافتتاحية لبطولة مارس الشهرية للبولو، التي ينظمها بانتظام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 6 جول.

جاء اللقاء قوياً خلال أشواطه الأربعة، واتسم بالندية والكفاح، حيث تساوت كفة الفريقين إلا أن خبرة محمد الحبتور استثمرها لخطف هدف الترجيح والفوز بنتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الباشا فوزاً مستحقاً على فريق ذئاب دبي وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف بعد مباراة صعبة للفريقين، حيث تبادلا التسجيل ولعب نجم الباشا «توماس اريارتي» دوراً كبيراً في فوز فريقه بنتيجة اللقاء.

بهذه النتيجة، سيلعب فريق الحبتور في الدور قبل النهائي اليوم أمام فريق الذئاب «صعب المراس»، فيما يلعب فريق الباشا «القوي» أمام فريق نيو ايدج، أما النهائي فسيقام السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

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