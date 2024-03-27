«طيور الخير» تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ16 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويعد هذا الاسقاط الجوي هو الأكبر منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، حيث تم عبر 3 طائرات حملت 90 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

ووصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 664 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز