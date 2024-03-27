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قطار المنتخبات العربية ينطلق بقوة نحو «حاسمة» مونديال 2026

3/27/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلق قطار المنتخبات العربية لكرة القدم بقوة نحو المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، بضمان 3 منتخبات من 12 منتخباً عربياً مشاركاً في تصفيات مونديال 2026، بعد تحقيق الفوز بجدارة في الجولة الرابعة من المرحلة الآسيوية الثانية، المؤهلة أيضاً إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية في السعودية 2027.

وحققت منتخبات الإمارات وقطر والعراق، العلامة الكاملة، 12 من 12 في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026، وآسيا 2027، بعد فوز الأبيض على شقيقه اليمني بالثلاثة، والقطري على شقيقه الكويتي بهدفين لهدف، والعراقي على نظيره الفلبيني بالخمسة، لتضمن المنتخبات الثلاثة رسمياً، التأهل إلى المرحلة الحاسمة في طريق بلوغ نهائيات مونديال 2026، ودون التأثر سلباً بنتيجة مباريات الجولتين الأخيرتين من مشوار التصفيات.

حظوظ كبيرة

وفيما ضمنت منتخبات الإمارات وقطر والعراق، رسمياً التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، احتفظت منتخبات السعودية «10 نقاط»، والبحرين «9 نقاط»، وسوريا «7 نقاط»، وفلسطين «7 نقاط»، بحظوظ كبيرة جداً في اقتناص بطاقة التأهل، حيث يكفي الأخضر السعودي، نقطة وحيدة لبلوغ «حاسمة المونديال»، فيما يحتاج المنتخب السوري إلى «حسبة» من نوع آخر، تتمثل بتحديد قرار الاتحادين الدولي والآسيوي بعد إلغاء مباراة منتخبي اليابان وكوريا الشمالية في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية، واحتمال إلغاء نتائج مباريات المنتخب الكوري الشمالي، ما يفتح الباب واسعاً أمام المنتخب السوري لبلوغ المرحلة الحاسمة دون الحاجة إلى النظر لنتائج مباريات الجولتين الأخيرتين، بينما يحتاج المنتخب الفلسطيني إلى نقطة واحدة، مع تعثر شقيقه اللبناني «2 نقطة»، بأي نتيجة في مباراتيه في الجولتين الأخيرتين.

4 نقاط

ويحتفظ المنتخب العُماني «9 نقاط»، بفرصة جيدة لبلوغ المرحلة الحاسمة لمونديال 2026، حيث تكفيه 4 نقاط من مباراتيه في الجولتين الأخيرين، دون النظر إلى نتائج منافسيه في مجموعته، فيما يحتاج المنتخب الأردني «7 نقاط»، إلى الفوز في أي من مباراتيه في الجولتين الأخيرتين، للمرور إلى المرحلة الحاسمة من مونديال 2026.

«حسبة مشروطة»

وفي ضوء نتائج الجولة الرابعة من المرحلة الثانية، دخلت منتخبات الكويت واليمن ولبنان، في «حسبة مشروطة» جداً لضمان المرور إلى المرحلة الحاسمة لمونديال 2026، حيث يحتاج المنتخب الكويتي «3 نقاط»، إلى الفوز على نظيريه الهندي والأفغاني في الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثانية، وهي نفس «الحسبة المعقدة» بالنسبة للمنتخب اليمني «3 نقاط»، والذي عليه الفوز أولاً في الجولتين الأخيرتين، وانتظار خسارة شقيقه البحريني بعدد أهداف أكبر في ذات الجولتين، فيما يحتاج المنتخب اللبناني «2 نقطة»، إلى «حسبة» أبعد بكثير من كونها معقدة، حيث يشترط فوزه في الجولتين الأخيرتين، وانتظار خسارة شقيقه الفلسطيني في ذات الجولتين.

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