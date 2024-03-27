قرعة متباينة ترفع مستوى الطموح لـ12 خيلا مشاركاً في كأس دبي العالمي

أسفرت قرعة كأس دبي العالمي، في نسختها الـ28 المقررة إقامتها يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري على مضمار ميدان العالمي، عن اختيارات متباينة لبوابات السباق الأغلى في الأمسية التي يشارك فيها 119 جواداً من 14 دولة ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي.

وأجريت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة 5 أشواط في الأمسية يتقدمها الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي"، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية.

وحددت قرعة الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي" لمسافة 2000 متر "الفئة الأولى" برعاية "طيران الإمارات"، والذي يشارك فيه 12 خيلا تمثل نخبة من الخيول الأبطال، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، انطلاق حامل اللقب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو" من البوابة رقم 5، وهو الطامح لأن يصبح ثاني جواد يحرز اللقب لعامين متتاليين في تاريخ السباق بعد "ثندر سنو" الوحيد الذي حقق اللقب نسختي عامي 2018 و2019.

فيما حددت انطلاقات باقي الخيول من البوابات، رقم 1 للأمريكي "كروبي"، ورقم 2 للكازخستاني "كبيرخان"، ورقم 3 للياباني "دورا إريدي"، ورقم 4 لليبي "ميليتاري لو"، ورقم 6 للأمريكي "نيوجيت" ورقم 7 للإماراتي "كلابتون"، ورقم 8 للياباني "ديرما سوتوجاكي"، ورقم 9 للسعودي "ديفنديد"، ورقم 10 للسعودي "سنيور بوسكادور" الفائز بكأس السعودية، ورقم 11 للياباني "ويلسون تيسورو"، والبوابة الأخيرة رقم 12 للسعودي "لوريل ريفر".

وشهدت مراسم القرعة أيضا توزيع الخيول على البوابات المتعلقة بأشواط "القوز سبرنت" و"دبي جولدن شاهين" ودبي تيرف" و"دبي شيما كلاسيك"، قبل أن يتم إجراء قرعة الشوط الأقوى في العالم وهو "كأس دبي العالمي".

وتأتي أهمية القرعة في تحديد بوابات الانطلاق لكل خيل من الخيول المشاركة، كونها تعطي الأفضلية للخيول التي تخدمها القرعة بوضعها في سلسلة البوابات المتوسطة من 5 إلى 7، فيما تزداد صعوبة مهمة الانطلاق لباقي الخيول التي تأتي في البوابات البعيدة عن منتصف المضمار.





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