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الإمارات ترسل 50 طناً من المواد الغذائية إلى أوكرانيا

3/27/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى أوكرانيا، وذلك في إطار الدعم الإغاثي المتواصل لمساعدة المتضررين في أوكرانيا للتخفيف من حدة التداعيات التي تواجه الشعب الأوكراني الصديق.

وقد تم إرسال المساعدات جوا إلى بولندا وستقوم بعثة الدولة في بولندا بالإشراف على نقل المساعدات إلى الأراضي الأوكرانية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة: «تؤكد دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة التزامها بمساعدة المتضررين من المدنيين في أوكرانيا».

وأشارت إلى أن شهر رمضان، شهر الكرم والعطاء، يُعد فرصة لتقديم المساعدات التي تعبر عن التضامن الإنساني وتلبي الحاجات الضرورية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت معاليها: «ستستمر دولة الإمارات في تقديم أشكال الدعم والرعاية كافة للمدنيين المتأثرين في أوكرانيا، من خلال المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأوكراني الصديق».

من جهته، أشار سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية للتنمية والمنظمات الدولية، إلى حرص الدولة على بذل الجهود كافة لتوفير المواد الإغاثية للمتضررين بشكل متواصل، مؤكداً أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، قامت دولة الإمارات وبشكل متواصل بتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين بهدف تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني الصديق.

يُذكر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية قدمت إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدشين جسر جوي من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية والمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف وغيرها من المستلزمات الطبية والتعليمية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

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