Wednesday, 27 March 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(إسكوا): حرب غزة وصراع السودان يثقلان الاقتصادات العربية للعامين 2024 و2025

3/27/2024 2:40:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 3 (كونا) -- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) اليوم الأربعاء إن الحرب على قطاع غزة والصراع في السودان يلقيان بثقلهما على الاقتصادات العربية ويبرزان آفاقا متشائمة للعامين 2024 و2025.
وأضافت (اسكوا) في تقرير (مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية) الذي تصدره سنويا أن معدلات الفقر في البلدان العربية منخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات قفزت من 45 بالمئة في عام 2019 إلى حوالي 63 بالمئة في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الحرب على غزة تهدد بإغراق جميع سكان القطاع أي حوالي 3ر2 مليون فلسطيني في فقر متعدد الأبعاد سيطال دولة فلسطين بكاملها بالإضافة إلى لبنان مؤكدا أن الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح و"تطغى عليه تداعيات حرب غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية".
ولفت إلى أن معدل التضخم في المنطقة العربية الذي بلغ 3ر12 بالمئة في عام 2023 يرجح أن يكون سببه التأثير السلبي على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها البلدان العربية نتيجة توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.
واعتبر تقرير (اسكوا) أن "الآفاق غير واضحة وقاتمة إلى حد كبير" بالنسبة للبلدان العربية الأقل نموا والمتأثرة بالصراع المتفاقم في السودان وأن التضخم لا يزال يمثل تحديا للمنطقة العربية وأن احتواء آثاره السلبية يجب أن يكون من أولويات السياسات النقدية والضريبية في معظم الدول التي تعاني منه.
وأوضح أنه إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر يبلغ المعدل العام لبطالة الشباب حاليا 4ر26 بالمئة بنسبة 2ر22 بالمئة للشبان و42 بالمئة للشابات "ولا تزال المنطقة العربية تسجل أكبر فجوة بين الجنسين بين جميع مناطق العالم".
وبين التقرير نشوء "حاجة ملحة" لوضع استراتيجيات "منسقة ومتعددة الجوانب" للتعامل مع هذه الأوضاع تتصدى للتحديات "الفريدة والمشتركة" التي يواجهها كل بلد بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية "الفورية" والمرونة الاقتصادية والتكامل الاجتماعي.
وشدد التقرير على أهمية التعاون الإقليمي في سبيل "معالجة هذا المشهد المعقد" ولتنفيذ تدخلات على مستوى السياسات تلبّي الاحتياجات بشكل فعال ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




MENAFN27032024000071011013ID1108029391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث