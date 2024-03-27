إسبانيا تنفذ بالتنسيق مع الأردن إنزالا جويا لمساعدات غذائية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 3 (كونا) -- أعلنت إسبانيا أنها نفذت بالتنسيق مع الأردن اليوم الأربعاء عملية إنزال جوي لإجمالي 26 طنا من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إنه في عملية مشتركة مع وزارة الدفاع الإسبانية نقلت طائرتان تابعتان لسلاح الجو والفضاء الإسباني وأسقطتا جوا 26 طنا من المواد الغذائية فوق قطاع غزة.
وشددت الخارجية على ضرورة فتح المعابر الحدودية البرية مع القطاع باعتبار ذلك إجراء أساسيا لتجنب حدوث مجاعة في غزة مؤكدة أن دخول المساعدات الإنسانية عن طريق البر هو الطريقة الأكثر فاعلية للاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية.
وأكدت في الوقت نفسه ضرورة استكشاف جميع السبل الأخرى لتوصيل المساعدات بما في ذلك عن طريق الجو كما فعلت دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان أن طائرتين من طراز (إيه 400) نفذتا عملية إنزال شحنة المساعدات الغذائية فوق قطاع غزة بالتنسيق مع السلطات الأردنية مشيرة إلى أن 40 جنديا إسبانيا شاركوا في العملية. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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