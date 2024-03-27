Wednesday, 27 March 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تنفذ بالتنسيق مع الأردن إنزالا جويا لمساعدات غذائية في غزة

3/27/2024 2:40:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 3 (كونا) -- أعلنت إسبانيا أنها نفذت بالتنسيق مع الأردن اليوم الأربعاء عملية إنزال جوي لإجمالي 26 طنا من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إنه في عملية مشتركة مع وزارة الدفاع الإسبانية نقلت طائرتان تابعتان لسلاح الجو والفضاء الإسباني وأسقطتا جوا 26 طنا من المواد الغذائية فوق قطاع غزة.
وشددت الخارجية على ضرورة فتح المعابر الحدودية البرية مع القطاع باعتبار ذلك إجراء أساسيا لتجنب حدوث مجاعة في غزة مؤكدة أن دخول المساعدات الإنسانية عن طريق البر هو الطريقة الأكثر فاعلية للاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية.
وأكدت في الوقت نفسه ضرورة استكشاف جميع السبل الأخرى لتوصيل المساعدات بما في ذلك عن طريق الجو كما فعلت دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان أن طائرتين من طراز (إيه 400) نفذتا عملية إنزال شحنة المساعدات الغذائية فوق قطاع غزة بالتنسيق مع السلطات الأردنية مشيرة إلى أن 40 جنديا إسبانيا شاركوا في العملية. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




MENAFN27032024000071011013ID1108029390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث