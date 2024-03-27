Wednesday, 27 March 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمومية بنك الكويت الدولي تقر توزيعات نقدية 5 بالمئة وأسهم منحة 3 بالمئة

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 3 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العمومية لبنك الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة (5 فلوس للسهم الواحد) بالاضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 3 في المئة (3 أسهم لكل 100 سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح في كلمة خلال الجمعية التي انعقدت اليوم الأربعاء بنسبة حضور بلغت 75 في المئة من حملة الاسهم إن الأداء العام للبنك اتسم العام الماضي بالتحسن والتطور في الأداء بفضل توسيع نطاق خدمات المجموعة المصرفية التجارية.
وأوضح الجراح أن المجموعة حققت نموا في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40 في المئة إذ بلغت 19 مليون دينار كويتي (نحو 7ر62 مليون دولار أمريكي) بواقع 28ر10 فلس للسهم في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 لتبلغ 73 مليون دينار (حوالي 9ر240 مليون دولار).
وذكر أن النتائج المالية المجمعة أظهرت ارتفاعا في الإيرادات التمويلية بنسبة 51 في المئة لتصل إلى 172 مليون دينار (6ر567 مليون دولار) وكذلك تم تسجيل ارتفاع في إيرادات الاستثمار بنسبة 13 في المئة إضافة إلى أن حسابات المودعين التي قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار (حوالي 6ر6 مليار دولار).
وقال الجراح إن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك ارتفعت بنسبة 31 في المئة لتبلغ 333 مليون دينار (حوالي 09ر1 مليار دولار) كما استمر البنك في الحفاظ على معدل متميز لكفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي إذ بلغت النسبة 8ر19 في المئة.
وأكد أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال العام الماضي فقد بلغ إجمالي الموجودات 62ر3 مليار دينار (حوالي 9ر11 مليار دولار) كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 49ر2 مليار دينار (حوالي 2ر8 مليار دولار) في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار (حوالي 1ر1 مليار دولار).
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في المجموعة رائد بوخمسين إن نمو ربحية البنك يتزامن مع تعزيز مركزه المالي إضافة إلى اتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات.
وأضاف بوخمسين أن العام 2023 شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك وذلك تماشيا مع تبنيه لاستراتيجية التحول الرقمي والخطط الجوهرية التي تشمله والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور إذ استكمل خلال شهر يونيو الماضي عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح. (النهاية)

ف ن ك / أ م ح




MENAFN27032024000071011013ID1108029389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث