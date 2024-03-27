عمومية بنك الكويت الدولي تقر توزيعات نقدية 5 بالمئة وأسهم منحة 3 بالمئة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 3 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العمومية لبنك الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة (5 فلوس للسهم الواحد) بالاضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 3 في المئة (3 أسهم لكل 100 سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح في كلمة خلال الجمعية التي انعقدت اليوم الأربعاء بنسبة حضور بلغت 75 في المئة من حملة الاسهم إن الأداء العام للبنك اتسم العام الماضي بالتحسن والتطور في الأداء بفضل توسيع نطاق خدمات المجموعة المصرفية التجارية.
وأوضح الجراح أن المجموعة حققت نموا في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40 في المئة إذ بلغت 19 مليون دينار كويتي (نحو 7ر62 مليون دولار أمريكي) بواقع 28ر10 فلس للسهم في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 لتبلغ 73 مليون دينار (حوالي 9ر240 مليون دولار).
وذكر أن النتائج المالية المجمعة أظهرت ارتفاعا في الإيرادات التمويلية بنسبة 51 في المئة لتصل إلى 172 مليون دينار (6ر567 مليون دولار) وكذلك تم تسجيل ارتفاع في إيرادات الاستثمار بنسبة 13 في المئة إضافة إلى أن حسابات المودعين التي قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار (حوالي 6ر6 مليار دولار).
وقال الجراح إن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك ارتفعت بنسبة 31 في المئة لتبلغ 333 مليون دينار (حوالي 09ر1 مليار دولار) كما استمر البنك في الحفاظ على معدل متميز لكفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي إذ بلغت النسبة 8ر19 في المئة.
وأكد أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال العام الماضي فقد بلغ إجمالي الموجودات 62ر3 مليار دينار (حوالي 9ر11 مليار دولار) كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 49ر2 مليار دينار (حوالي 2ر8 مليار دولار) في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار (حوالي 1ر1 مليار دولار).
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في المجموعة رائد بوخمسين إن نمو ربحية البنك يتزامن مع تعزيز مركزه المالي إضافة إلى اتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات.
وأضاف بوخمسين أن العام 2023 شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك وذلك تماشيا مع تبنيه لاستراتيجية التحول الرقمي والخطط الجوهرية التي تشمله والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور إذ استكمل خلال شهر يونيو الماضي عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح. (النهاية)
ف ن ك / أ م ح
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