العراق يبرم عقدا لاستيراد الغاز من إيران لمدة 5 أعوام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 27 - 3 (كونا) -- أبرم وزير الكهرباء العراقي زياد علي اليوم الأربعاء عقدا مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز للعراق لمدة خمسة أعوام لاستخدامه وقودا لمحطات إنتاج الكهرباء.
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أن العقد يتضمن تزويد العراق بالغاز بمعدل 50 مليون متر مكعب يوميا لمدة خمسة أعوام مع تفاوت الكميات المستوردة وفقا لحاجة منظومات الطاقة في العراق وبما يديم زخم محطات الإنتاج في أوقات ذروة الأحمال.
ولم يشر البيان إلى كلفة استيراد الغاز ضمن العقد الجديد أو آلية تسديد أثمانه للجانب الإيراني.
ويأتي توقيع العقد رغم وعود حكومية عراقية سابقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ثلاثة أعوام والاعتماد على الغاز المنتج من حقول النفط العراقية. (النهاية)
ع ح ه / م ع ع
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