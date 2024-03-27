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العراق يبرم عقدا لاستيراد الغاز من إيران لمدة 5 أعوام

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 27 - 3 (كونا) -- أبرم وزير الكهرباء العراقي زياد علي اليوم الأربعاء عقدا مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز للعراق لمدة خمسة أعوام لاستخدامه وقودا لمحطات إنتاج الكهرباء.
وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أن العقد يتضمن تزويد العراق بالغاز بمعدل 50 مليون متر مكعب يوميا لمدة خمسة أعوام مع تفاوت الكميات المستوردة وفقا لحاجة منظومات الطاقة في العراق وبما يديم زخم محطات الإنتاج في أوقات ذروة الأحمال.
ولم يشر البيان إلى كلفة استيراد الغاز ضمن العقد الجديد أو آلية تسديد أثمانه للجانب الإيراني.
ويأتي توقيع العقد رغم وعود حكومية عراقية سابقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ثلاثة أعوام والاعتماد على الغاز المنتج من حقول النفط العراقية. (النهاية)

ع ح ه / م ع ع




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