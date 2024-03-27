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أمين الجامعة العربية يؤكد حتمية إيقاف إطلاق النار في غزة وخلق مسار للتسوية السياسية

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 3 (كونا) -- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء "حتمية" إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه بأسرع وقت مع ضرورة خلق مسار للتسوية السياسية يفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع وفد رفيع المستوى من حركة (فتح) ضم نائب رئيس الحركة محمود العالول ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وعضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وسمير الرفاعي.
ونقل البيان عن أبو الغيط تشديده على أهمية عمل كل ما هو ممكن من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة ثم العمل بأسرع وقت على خلق مسار للتسوية السياسية يفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية.
وأكد أبو الغيط في الوقت نفسه "مركزية" دور السلطة الفلسطينية وحركة (فتح) في هذا المسار وضرورة إنهاء الانقسام "الجغرافي والسياسي" الذي عانى منه الفلسطينيون منذ عام 2007 "ولم يؤد إلى سوى إضعاف موقفهم" بما صب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية والطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر وحدة الصف الفلسطيني.
وقال أبو الغيط إن "الحركة الوطنية الفلسطينية مظلة جامعة لكل الاتجاهات وإن أحدا لا يمكنه إنكار دور (فتح) في النضال الفلسطيني منذ عقود وإن الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر توحيد الصف".
وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استمع لرؤية القيادات الفلسطينية لكيفية تعزيز الفلسطينيين على أرضهم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
كما استمع أبو الغيط لعرض قدمته قيادات (فتح) لتطورات الوضع سواء بالنسبة للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة أو ما يتعرضون له من "حرب مستعرة" من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين المسلحين في الضفة الغربية.
وأعرب عن دعم الجامعة العربية للجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لاغتنام الزخم العالمي المؤيد للحق الفلسطيني الذي ولد من رحم الكارثة المروعة التي أنزلها الاحتلال بغزة وأهلها والتي كشفت عن "وحشية تفوق التصور وانعدام للضمير الإنساني".
وذكر أبو الغيط أن "العالم صار أكثر اقتناعا بحتمية حصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير في دولة مستقلة بعد أن كان الكثيرون يعتقدون في السابق أن المشكلة الفلسطينية يمكن إدارتها بما يسمى السلام الاقتصادي".
وأكد أبو الغيط أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وحصولها على عضوية دائمة بالأمم المتحدة هو "المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية".
وأضاف البيان أن أبو الغيط استعرض مع الوفد الفلسطيني رؤية الجامعة العربية من واقع الاتصالات التي أجرتها في الفترة الأخيرة مع "عدد من الأطراف الدولية المهمة التي "تقترب بشدة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
من جانبه شدد العالول في تصريح للصحفيين عقب اللقاء على أن الشعب الفلسطيني في معركته الحالية بحاجة إلى دعم وتكاتف عربي مشيرا إلى وجود تنسيق مع الجامعة العربية ومع كل الأطراف العربية بهذا الشأن.
وقال العالول "إننا حريصون من خلال الجامعة العربية على أن نرى أن معركتنا الراهنة التي نقوم بها بحاجة إلى دعم وتكاتف عربي وهذا ما طلبناه من الجامعة والأمين العام بأن يتم العمل على هذا الأساس".
وأضاف أنه جرى إطلاع الأمين العام للجامعة العربية على تطورات ما يجري في فلسطين وقطاع غزة مؤكدا أن أبو الغيط "على إلمام بهذه التطورات".
وتابع أن وفد (فتح) استمع خلال اللقاء مع أبو الغيط إلى "وجهات النظر والرؤى والأفكار بشأن الأوضاع في المنطقة" مشيرا إلى عقد وفد حركة (فتح) في اليومين المقبلين لقاءات مع مسؤولين في مصر ومع مؤسسات فلسطينية كما سيزور الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الجامعة العربية ستتحرك للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة قال العالول إن "الجامعة العربية تتابع كل التفاصيل بهذه المسألة ونحن سنختبر الأمر في ال 48 ساعة المقبلة ومدى إلزامية هذا القرار والتزام الاحتلال الإسرائيلي به" معربا عن الاعتقاد بأن الاحتلال "لن يلتزم" به.
وأضاف أن "لا يوجد سوى أحد حلين إما أن يستمر القتل والقصف وغيره وهذا الظلم غير العادي سيؤدي لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر (الماضي) أو الحل الأفضل باتجاه أمل للفلسطينيين بأفق سياسي يتمثل في حل الدولتين". (النهاية)

م ف م / م ع ع




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