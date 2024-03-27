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(أوبك) ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة: ضرورة أهمية استقرار أسواق الطاقة في العالم

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 27 - 3 (كونا) -- أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي اليوم الأربعاء أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
جاء هذا في بيان صحفي مشترك صادر عن الدائرة الإعلامية لمنظمة (أوبك) في ختام أعمال ورشة العمل المشتركة العاشرة بين المنظمة ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي حول تفاعلات أسواق الطاقة.
وذكر البيان أن هذه الورشة الفنية رفيعة المستوى التي عقدت في مقر (أوبك) ضمت ممثلين عن المنظمات الدولية الثلاث برئاسة مدير قسم البحوث في (أوبك) عايض القحطاني ومدير حوار الطاقة في منتدى الطاقة الدولي كريستوف فان أغت روس والمستشار الخاص ل(أوبك) جويل كوز.
ونقل البيان عن القحطاني قوله إن "أحدث التوقعات تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية المتعلقة بالنفط من الآن وحتى عام 2045 عند حوالي 14 تريليون دولار أو حوالي 610 مليارات دولار في المتوسط سنويا".
وأضاف أن هذا الإنفاق الضخم سيكون ضروريا لمواجهة الطلب العالمي على النفط الذي من المتوقع أن يصل إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045 لافتا إلى ضرورة أن يتصدر هذا الأمر الأولوية في الصناعة "إذا أردنا الحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة".
من جهته قال روس إنه "رغم أن الروابط المالية بأسواق الطاقة أصبحت مفهومة بشكل أفضل وأصبحت أكثر شفافية إلا أنها تتطلب تحليلا مستمرا لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية في عالم سريع التغير".
فيما أشار كوز إلى أهمية مواصلة عقد ورشات العمل الفنية للوكالات المتخصصة بشؤون الطاقة ما من شأنه أن يساهم في تحقيق فهم أفضل لتطور الأسعار في أسواق النفط وأسواق الطاقة بشكل عام.
وقال إن ورشة العمل الحالية تؤكد مرة أخرى أهمية الحوار المستمر بين (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للأطراف الثلاثة.
وتشكل ورشة العمل المشتركة جزءا من برنامج العمل الثلاثي الذي أنشأته المنظمات الثلاث وأقره وزراء الطاقة في منتدى الطاقة الدولي ال12 الذي عقد في (كانكون) بالمكسيك في مارس 2010. (النهاية)

ع م ق / أ م س




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