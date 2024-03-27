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وزير خارجية أوكرانيا يبدأ غدا زيارة للهند

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيبدأ غدا الخميس زيارة للهند تستغرق يومين.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار بهدف عقد اجتماعات ثنائية لبحث الشراكة والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وتتخذ الهند في قضية الصراع بين أوكرانيا وروسيا موقفا فريدا إذ إنها لم تندد علنا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كما يتحاور قادة الهند مع قادة البلدين على حد سواء. (النهاية)

ا ت ك / م ع ا




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