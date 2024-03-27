وزير خارجية أوكرانيا يبدأ غدا زيارة للهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيبدأ غدا الخميس زيارة للهند تستغرق يومين.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار بهدف عقد اجتماعات ثنائية لبحث الشراكة والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وتتخذ الهند في قضية الصراع بين أوكرانيا وروسيا موقفا فريدا إذ إنها لم تندد علنا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كما يتحاور قادة الهند مع قادة البلدين على حد سواء. (النهاية)
ا ت ك / م ع ا
MENAFN27032024000071011013ID1108029385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.