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وزير الداخلية السنغالي: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 62 بالمئة

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 27 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية السنغالي محمد مختار سيسي اليوم الأربعاء أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأول من أمس الاثنين بلغت 62 بالمئة.
وأوضح مختار سيسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السنغالية أن هذه النسبة تعد أقل مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي بلغت فيها 65 بالمئة إلا أنها أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة التي لم تتجاوز 50 بالمئة.
وأوضح أنه من المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج الاقتراع في وقت قريب قبل أن تحال على المجلس الدستوري للمصادقة عليها.
وكانت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة السنغالية أظهرت فوز مرشح تحالف المعارضة باسيرو ديوماي فاي من الجولة الأولى بفارق كبير عن منافسيه. (النهاية)

م ر ي / م ع ع




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