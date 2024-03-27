وزير الداخلية السنغالي: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 62 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 27 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية السنغالي محمد مختار سيسي اليوم الأربعاء أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأول من أمس الاثنين بلغت 62 بالمئة.
وأوضح مختار سيسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السنغالية أن هذه النسبة تعد أقل مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي بلغت فيها 65 بالمئة إلا أنها أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة التي لم تتجاوز 50 بالمئة.
وأوضح أنه من المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج الاقتراع في وقت قريب قبل أن تحال على المجلس الدستوري للمصادقة عليها.
وكانت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة السنغالية أظهرت فوز مرشح تحالف المعارضة باسيرو ديوماي فاي من الجولة الأولى بفارق كبير عن منافسيه. (النهاية)
م ر ي / م ع ع
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