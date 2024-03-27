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(يونسكو) تدرج 18 حديقة جديدة في لائحة الحدائق الجيولوجية العالمية

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 3 (كونا) -- وافق المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الأربعاء على إضافة 18 حديقة جديدة إلى لائحة (يونسكو) "للحدائق الجيولوجية العالمية".
وقالت المنظمة في بيان إنه مع إضافة 18 موقعا جديدا يصل بذلك العدد الإجمالي للحدائق الجيولوجية إلى 213 حديقة في 48 بلدا.
وأضافت أن الحدائق الجيولوجية الجديدة تقع في كل من البرازيل والصين وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وبولندا والبرتغال وإسبانيا بالإضافة إلى حديقة جيولوجية جديدة عابرة للحدود تمتد على أراض واقعة في بلجيكا وهولندا.
وتخدم الحدائق الجيولوجية "المجتمعات المحلية من خلال الجمع بين صون تراثها الجيولوجي المهم والتوعية العامة والأخذ بنهج مستدام لتحقيق التنمية".
وأكدت (يونسكو) أنها تواصل تعزيز مفهوم الحدائق الجيولوجية في المناطق التي تكون فيها هذه الحدائق "أقل شيوعا" لا سيما في إفريقيا والدول العربية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأطلقت (يونسكو) تسمية "حديقة جيولوجية عالمية " في عام 2015 وتعترف هذه التسمية بالتراث الجيولوجي ذي الأهمية الدولية. (النهاية)

م ع / أ م س




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