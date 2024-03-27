(يونسكو) تدرج 18 حديقة جديدة في لائحة الحدائق الجيولوجية العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 3 (كونا) -- وافق المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الأربعاء على إضافة 18 حديقة جديدة إلى لائحة (يونسكو) "للحدائق الجيولوجية العالمية".
وقالت المنظمة في بيان إنه مع إضافة 18 موقعا جديدا يصل بذلك العدد الإجمالي للحدائق الجيولوجية إلى 213 حديقة في 48 بلدا.
وأضافت أن الحدائق الجيولوجية الجديدة تقع في كل من البرازيل والصين وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وبولندا والبرتغال وإسبانيا بالإضافة إلى حديقة جيولوجية جديدة عابرة للحدود تمتد على أراض واقعة في بلجيكا وهولندا.
وتخدم الحدائق الجيولوجية "المجتمعات المحلية من خلال الجمع بين صون تراثها الجيولوجي المهم والتوعية العامة والأخذ بنهج مستدام لتحقيق التنمية".
وأكدت (يونسكو) أنها تواصل تعزيز مفهوم الحدائق الجيولوجية في المناطق التي تكون فيها هذه الحدائق "أقل شيوعا" لا سيما في إفريقيا والدول العربية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأطلقت (يونسكو) تسمية "حديقة جيولوجية عالمية " في عام 2015 وتعترف هذه التسمية بالتراث الجيولوجي ذي الأهمية الدولية. (النهاية)
م ع / أ م س
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