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الولايات المتحدة تجدد دعمها للفلبين في الدفاع عن حقوقها السيادية

3/27/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 3 (كونا) -- جددت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء دعمها للفلبين والتزامها بالدفاع عن حقوقها السيادية في أعقاب ما تقوم به سفن تابعة لخفر السواحل الصينية من "عرقلة لمهمات روتينية للقوارب الفلبينية" في المياه المتاخمة لجزيرة (سكند توماس شول) المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور "التزام واشنطن الصارم تجاه الفلبين".
ونوه أوستن خلال الاتصال بأن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تشمل "القوات المسلحة والسفن العامة والطائرات لكلا البلدين بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل في أي مكان في المحيط الهادئ لتشمل بحر الصين الجنوبي".
وشدد على أن "حكم هيئة التحكيم لعام 2016 نهائي وملزم للأطراف كافة" داعيا الصين إلى "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وذكر البيان أن المسؤولين ناقشا أثناء الاتصال كذلك أهمية الحفاظ على حقوق جميع الدول في الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية.
وأعلن الجيش الفلبيني السبت الماضي تعرض سفن فلبينية مشاركة في مهمة إعادة الإمداد لجزيرة (سكند توماس شول) لعرقلة من سفن تابعة لقوات خفر السواحل الصينية وسفن بحرية مرتبطة بالحكومة الصينية "ونفذت مناورات خطرة" ضدها.
وتقول الصين إن لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبي بكامله تقريبا بما في ذلك جزيرة (سكند توماس شول) التي تبعد 320 كيلو مترا عن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين وترسل سفنا لإجراء دوريات قرب الجزيرة المتنازع عليها.
ونشرت بكين المئات من سفن خفر السواحل في جميع أنحاء البحر للقيام بدوريات على الرغم من أن حكم هيئة التحكيم أوضح في عام 2016 أن مطالبة الصين ليس لها أي أساس بموجب القانون الدولي. (النهاية)

ر س ر / م ع ا




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