ندوة بجامعة جدارا حول قانون العفو العام وأثره على المجتمع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 27 آذار (بترا)- نظمت عمادة كلية القانون في جامعة جدارا، اليوم الأربعاء، ندوة حول "قانون العفو العام وأثره على المجتمع الأردني"، بمشاركة عضو محكمة التمييز الأسبق القاضي سعيد المغيض.
وقال المغيض إن هذا العفو ليس غريباً على الهاشميين، وهذا الصفح والعفو قد جاء بمضمون رسالة الإسلام الخالدة والتي حملها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن صور عفو النبي الكريم عن أهل مكة، وعفو سيدنا يوسف عن إخوته.
وبين المغيض أهمية العفو العام على المجتمع وأفراده والأسر الأردنية مما يزيد التلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن، ويعطي فرصة للمشمولين بالعفو للعودة إلى مجتمعهم للمشاركة في بنائه، وإصلاح أنفسهم وعدم العودة إلى الأسباب الموجبة للعودة إلى السجون ومراكز الإصلاح، إضافة إلى الحديث عن الفرق بين العفو العام والعفو الخاص، وما هي الجرائم والجنح المشمولة في العفو العام.
وختم المغيض حديثه بأنه من الواجب أن نسعى لإصلاح الشباب والمحافظة عليهم، وتوجيههم للتصرف السوي والمنتج، والإكثار من المدارس والمعاهد والجامعات، والمراكز التعليمية الحرفية والصناعية، واذكاء روح المواطنة لديهم وتنمية حب الانتماء لبلدهم ومليكهم، وتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد لهم.
بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن قانون العفو العام لم يأت بمبادرة من الحكومة أو مجلس النواب، إنما جاء بتوجيهات ملكية سامية من لدن صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن هذا العفو ليس جديدا على بني هاشم.
وبين أن جلالة الملك استشعر أن شريحة واسعة من الأسر الأردنية، تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، لا سيما أسر المساجين والموقوفين، وأن هذا العفو سيفرح أسرهم ويعطي فرصة للمشمولين به للعودة إلى مجتمعهم للمشاركة في بنائه، ويعزز قيم المواطنة الصالحة لديهم.
من جانب آخر، استعرض الدكتور محمد العتوم من كلية القانون في جامعة جدارا جميع مواد قانون العفو العام.
وفي نهاية الندوة، التي قدمها وأدارها عميد كلية القانون الدكتور علي جبار وحضرها رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري مراشدة ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من طلبة الجامعة، سلم المراشدة والزبون، القاضي المغيض درع جامعة جدارا التقديري.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ه ح
27/03/2024 21:25:21
MENAFN27032024000117011021ID1108029381
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