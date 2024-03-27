ندوة بجامعة جدارا حول قانون العفو العام وأثره على المجتمع

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 آذار (بترا)- نظمت عمادة كلية القانون في جامعة جدارا، اليوم الأربعاء، ندوة حول "قانون العفو العام وأثره على المجتمع الأردني"، بمشاركة عضو محكمة التمييز الأسبق القاضي سعيد المغيض.

وقال المغيض إن هذا العفو ليس غريباً على الهاشميين، وهذا الصفح والعفو قد جاء بمضمون رسالة الإسلام الخالدة والتي حملها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن صور عفو النبي الكريم عن أهل مكة، وعفو سيدنا يوسف عن إخوته.

وبين المغيض أهمية العفو العام على المجتمع وأفراده والأسر الأردنية مما يزيد التلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن، ويعطي فرصة للمشمولين بالعفو للعودة إلى مجتمعهم للمشاركة في بنائه، وإصلاح أنفسهم وعدم العودة إلى الأسباب الموجبة للعودة إلى السجون ومراكز الإصلاح، إضافة إلى الحديث عن الفرق بين العفو العام والعفو الخاص، وما هي الجرائم والجنح المشمولة في العفو العام.

وختم المغيض حديثه بأنه من الواجب أن نسعى لإصلاح الشباب والمحافظة عليهم، وتوجيههم للتصرف السوي والمنتج، والإكثار من المدارس والمعاهد والجامعات، والمراكز التعليمية الحرفية والصناعية، واذكاء روح المواطنة لديهم وتنمية حب الانتماء لبلدهم ومليكهم، وتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد لهم.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن قانون العفو العام لم يأت بمبادرة من الحكومة أو مجلس النواب، إنما جاء بتوجيهات ملكية سامية من لدن صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن هذا العفو ليس جديدا على بني هاشم.

وبين أن جلالة الملك استشعر أن شريحة واسعة من الأسر الأردنية، تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، لا سيما أسر المساجين والموقوفين، وأن هذا العفو سيفرح أسرهم ويعطي فرصة للمشمولين به للعودة إلى مجتمعهم للمشاركة في بنائه، ويعزز قيم المواطنة الصالحة لديهم.

من جانب آخر، استعرض الدكتور محمد العتوم من كلية القانون في جامعة جدارا جميع مواد قانون العفو العام.

وفي نهاية الندوة، التي قدمها وأدارها عميد كلية القانون الدكتور علي جبار وحضرها رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري مراشدة ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من طلبة الجامعة، سلم المراشدة والزبون، القاضي المغيض درع جامعة جدارا التقديري.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ه ح

27/03/2024 21:25:21

